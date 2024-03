Samsung annonce l’arrivée d’un Copilot de nouvelle génération sous Windows 11

Samsung a récemment lancé la série d’ordinateurs portables Galaxy Book4 avec des processeurs Intel Core Ultra. Par ailleurs, un nouveau benchmark du Snapdragon X Elite a également été publié sur Geekbench sur le futur ordinateur portable Galaxy Book 4 Edge de Samsung.

Et maintenant, sur les pages officielles des produits, Samsung vient de révéler la nouvelle génération de Copilot pour Windows 11. Il semble que Copilot avancé aura une intégration plus profonde avec votre smartphone Android.

Sur la page produit de la série Galaxy Book 4, Samsung a ajouté des infographies sur Windows Copilot et les nouvelles fonctionnalités qu’il prendra en charge. La page produit indique « Restez sur la tâche, restez en contact avec l’assistance de l’IA ». Le nouveau Copilot peut offrir une assistance IA personnalisée, résumer vos messages depuis votre téléphone Android et même envoyer des SMS directement depuis votre PC.

Vous pouvez également gérer des tâches sur votre PC, copier un lien à partir d’un message sur votre téléphone Android et demander à Copilot de vous rappeler une tâche ou un message. De plus, vous pouvez demander à Copilot de copier une adresse e-mail depuis votre téléphone Android, puis rédiger un e-mail à l’aide de Copilot et l’envoyer rapidement via Outlook. Voici les nouvelles fonctionnalités de Copilot que nous n’avons pas encore vues.

Vous devrez relier votre téléphone Galaxy pour profiter des nouvelles fonctionnalités de Copilot. Dans la note de bas de page, Samsung indique « Disponible sur la série Galaxy Book4 à partir du printemps 2024 ». Cela signifie-t-il que les expériences d’IA personnalisées avec Copilot seront exclusives aux ordinateurs portables de la série Galaxy Book4 de Samsung ?

Des fonctionnalités exclusives ?

Rien n’est certain, mais Microsoft organise un événement le 21 mars sur Copilot, les nouveaux ordinateurs portables Surface et Windows 11. Il est possible que Microsoft lance la nouvelle génération de Copilot avec les fonctionnalités mentionnées, qui seront disponibles sur tous les appareils Windows 11. Quoi qu’il en soit, la prochaine intégration de Copilot avec Android est un changement bienvenu qui le rendra plus utile.

On a beaucoup déploré le fait que Windows Copilot n’ait pas beaucoup de fonctionnalités significatives, en dehors de l’offre d’un chatbot, mais cela change lentement. Microsoft teste également une intégration plus poussée avec Windows 11, comme nous l’avons vu dans la prochaine version de Windows 11 24H2. On va donc rester attentif à la future génération « AI PC » qui sortira au second semestre 2024 avec le processeur Snapdragon X Elite.