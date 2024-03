Snapdragon X Elite : La puissance à l’épreuve dans le Galaxy Book 4 Edge

Samsung a récemment annoncé sa série d’ordinateurs portables Galaxy Book 4 équipés de processeurs Intel Core Ultra. Parallèlement, une nouvelle variante du Samsung Galaxy Book 4 « Edge » (Modèle : NP940XMAA-EXP) est apparue sur Geekbench avec le chipset Snapdragon X Elite. Le prochain ordinateur portable de Samsung est équipé de la variante « X1E80100 » du chipset de Qualcomm.

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge équipé du Snapdragon X Elite a obtenu un score de 2 785 points dans le test moncoeur et de 13 925 points dans le test multicœur sur Geekbench 6. Ces scores sont plus élevés que ceux que nous avons déjà observés sur un autre appareil équipé du Snapdragon X Elite. Le listing Geekbench montre que le Snapdragon X Elite du Samsung Galaxy Book 4 Edge a une fréquence de base de 4,01 GHz et est équipé de 12 cœurs Oryon (8 + 4).

Il est équipé de 16 Go de RAM et fonctionne sous Windows 11 Home avec le plan d’alimentation « équilibré ». Par rapport à l’Apple M3 Pro, qui dispose de 12 cœurs de processeur, le Snapdragon X Elite n’arrive pas à battre le dernier processeur M3 d’Apple. En revanche, il est plus performant que les processeurs Apple M2 et M1.

Chipsets Fréquence Moncoeur Multi-coeurs Snapdragon X Elite (Galaxy Book4 Edge, Windows) 4.01 GHz 2 785 13 925 Snapdragon X Elite (Qualcomm ZH-WXX, Windows) 4.01 GHz 2 574 12 562 Snapdragon X Elite 80W (Qualcomm CRD, Linux) 3.8 GHz 3 238 17 181 Apple M3 Pro 4,05 GHz 3 037 15 246 Apple M2 Pro 3,4 GHz 2 661 14 634

Nous n’avons pas encore vu le chipset pour PC de Qualcomm franchir la barre des 3 000 points sur le test moncoeur de Geekbench sous Windows. Lorsque le chipset conçu par Nuvia a été annoncé en novembre 2023, Qualcomm a démontré que la version 80 W du Snapdragon X Elite avait obtenu un score de 3 238 points dans le test moncoeur et de 17 181 points dans le test multicœur. Cependant, elle fonctionnait sous Linux et non sous Windows.

Nous devons attendre et vérifier l’enveloppe énergétique du X Elite présenté dans le Galaxy Book4 Edge.

Pas moins de 8 variantes

Par ailleurs, une nouvelle fuite sur X montre que le Snapdragon X Elite a pas moins de 8 SKU. Outre le Snapdragon X Elite, il existe également une variante « Snapdragon X Plus », peut-être avec moins de cœurs, une fréquence réduite et une consommation d’énergie plus faible.

Snapdragon X series variations X Elite / X1E80100 X Elite / X1E78100 X Elite / X1E76100 X Elite / X1E84100 (Snapdragon X Plus) X Plus/X1P64100 X Plus/X1P62100 X Plus/X1P56100 X Plus/X1P40100 Source: https://t.co/GqNqeHfklc Thanks: @QaM_Section31 pic.twitter.com/ReDBD9dsTO — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) March 8, 2024

Il est rapporté que les ordinateurs portables équipés du Snapdragon X Elite seront lancés en juin de cette année. Microsoft a récemment annoncé un événement pour le 21 mars au cours duquel elle pourrait dévoiler de nouveaux ordinateurs portables Surface ou « AI PC », probablement équipés du SoC Snapdragon X Elite.

Êtes-vous impatient de découvrir le chipset ARM de Qualcomm ?