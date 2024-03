Plongez dans l’univers des dessins animés avec les futurs effets IA de Windows 11

Les utilisateurs de Windows 11 pourraient bénéficier de certaines capacités intelligentes qui permettent d’ajouter à leurs chats vidéo des effets alimentés par l’IA, y compris la possibilité de se transporter dans un monde de dessins animés.

Windows Latest a repéré les effets signalés sur X (anciennement Twitter) par un habitué des fuites, XenoPanther, qui a découvert des indices de leur existence en fouillant dans une version preview de Windows 11.

LXP 26071 v 26079

4 new files that start with NXT NXTOOBE.exe.mui(Windows Out of Box Experience)

NXTLogin.exe.mui (Windows sign-in)

NXTShellCapabilities.dll.mui (Networking Captive Portal)

NXTLogonController.dll.mui (Windows sign-in) 1/2 — Xeno (@XenoPanther) March 9, 2024

Il s’agit des effets Windows Studio, un ensemble de fonctionnalités implémentées par Microsoft dans Windows 11 qui utilisent l’IA — nécessitant une puce NPU dans le PC — pour réaliser divers tours de passe-passe. Actuellement, l’une d’entre elles consiste à donner l’impression que vous établissez un contact visuel avec la personne à l’autre bout de l’appel vidéo – en d’autres termes, donner l’impression que vous regardez la caméra, alors qu’en réalité vous regardez l’écran.

Les nouvelles fonctionnalités semblent permettre de donner au flux vidéo l’aspect d’un dessin animé, d’une aquarelle ou d’un dessin illustré (comme un crayon ou un dessin au feutre).

Si vous vous demandez de quoi Windows Studio est capable en l’état, sachez qu’en plus de la fonction de contact visuel mentionnée plus haut — très utile pour faciliter une interaction plus naturelle lors de chats vidéo ou de réunions — il peut également appliquer des effets d’arrière-plan. Cette fonction permet notamment de rendre l’arrière-plan flou, au cas où il y aurait quelque chose que vous ne voudriez pas que les autres participants au chat voient (comme le fait que vous n’avez pas attaché votre étude depuis environ trois ans).

Un déploiement pour la future version de Windows 11

L’autre fonction est le cadrage automatique, qui vous permet de rester centré, avec l’image zoomée et recadrée de manière appropriée, lorsque vous vous déplacez (ou si vous vous déplacez).

Zac Bowden, une autre fuite de Microsoft, a répondu au tweet ci-dessus pour confirmer qu’il s’agit bien des effets « améliorés » de Windows Studio dont il a parlé récemment, et qu’ils ont l’air « super cool ».

Il s’agit de quelque chose que nous pourrions bientôt voir en test. Nous pourrions même voir ces effets arriver dans Windows 11 24H2 plus tard dans l’année.