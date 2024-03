Qualcomm défie Apple : Le Snapdragon 8 Gen 4 promet de surpasser l’A18

Les puces Snapdragon de Qualcomm sont sur une trajectoire ascendante, réduisant progressivement l’écart de performance avec les chipsets de série A d’Apple.

Des bruits de couloir suggèrent que le futur Snapdragon 8 Gen 4 pourrait surpasser le chipset A18 qui animera l’iPhone 16, marquant une évolution significative dans la guerre des processeurs.

Les smartphones haut de gamme actuels dépassent déjà les besoins moyens des consommateurs en termes de vitesse. Cependant, personne ne dirait non à une marge de performance supplémentaire. Avec l’accent croissant mis sur les capacités de l’IA et le support logiciel prolongé pour les appareils Android, l’appétit pour la puissance est plus vorace que jamais.

Selon une nouvelle rumeur en provenance de Corée du Sud, le Snapdragon 8 Gen 4 devrait éclipser le Apple A18 dans les tests de benchmark. Ce chipset très attendu pourrait atteindre un score de 3 500 en monocoeur, tandis que le A18 ne dépasserait pas 3 300 points. Il est également prévu que le Snapdragon excelle dans les tests multi-cœurs et offre une meilleure performance GPU.

Une innovation clé du Snapdragon 8 Gen 4 est l’intégration des cœurs Oryon, qui pourraient lui conférer un avantage substantiel. Ces cœurs, conçus par Qualcomm suite à l’acquisition de Nuvia, représentent un changement stratégique puisqu’ils remplacent les cœurs précédemment licenciés d’Arm. Avec une architecture probablement en 3 nm et une composition exclusive de cœurs Phoenix performants, Qualcomm semble déterminé à booster radicalement les performances de son nouveau chipset.

De réelles problématiques à venir ?

Toutefois, cette quête de vitesse soulève des questions, notamment concernant la gestion de la chaleur et la consommation énergétique, surtout avec un cœur principal prévu pour tourner à 4,3 GHz. Bien que l’optimisme règne autour des capacités du Snapdragon 8 Gen 4 à détrôner le A18, il convient de rester prudent vis-à-vis de ces prédictions audacieuses.

L’évolution continue des chipsets est un spectacle fascinant, reflétant la course incessante à l’innovation dans le domaine de la technologie mobile. Alors que Qualcomm semble prêt à franchir un nouveau cap avec son Snapdragon 8 Gen 4, seul le temps nous dira si ces aspirations se concrétiseront dans les performances réelles des appareils.