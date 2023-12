Samsung dévoile sa gamme PC avancée Galaxy Book4, intégrant des capacités d’IA

Samsung Electronics a dévoilé sa gamme de PC la plus avancée : la série Galaxy Book4, qui comprend le Galaxy Book4 Ultra, le Book4 Pro et le Book4 Pro 360.

Ces appareils inaugurent une nouvelle ère de PC doté de l’IA, dotés du processeur Intel Core Ultra 9, ainsi que de CPU plus rapides — Core Ultra (5/7 Intel Evo Edition), d’un GPU haute performance et d’une unité de traitement neuronal (NPU) nouvellement intégrée.

TM Roh, président et directeur de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics, a déclaré à propos de ce lancement :

Chez Samsung, notre engagement consiste à permettre aux individus d’explorer de nouvelles possibilités qui enrichissent leur vie quotidienne. Ce paradigme transformateur est réalisé grâce à notre vaste écosystème Galaxy et aux efforts de collaboration avec les leaders de l’industrie. La série Galaxy Book4 joue un rôle essentiel dans la fourniture d’une connectivité de premier ordre à notre écosystème, en élargissant la façon dont les gens s’engagent avec leur PC, leur téléphone, leur tablette et d’autres appareils pour des expériences véritablement intelligentes et connectées.

Soutenu par le programme AI PC Acceleration d’Intel, il introduit des capacités d’IA passionnantes, améliorant la productivité sur la série Galaxy Book4. La série est également équipée du GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable, qui élève l’expérience utilisateur avec des outils de création basés sur l’IA et des fonctions de jeu immersives.

Pour optimiser les performances, le Galaxy Book4 Ultra intègre un système de refroidissement amélioré, prolongeant la durée de vie de la batterie et prenant en charge la charge rapide avec un adaptateur 140W, augmentant la batterie de 55 % en seulement 30 minutes. La série comprend également la nouvelle puce de sécurité discrète Samsung Knox au niveau du chipset, qui sécurise séparément les données critiques du système.

L’écran mis à jour est un écran Dynamic AMOLED 2X avec Vision Booster et technologie antireflet pour une visibilité claire dans diverses conditions. La fonctionnalité d’écran tactile est ajoutée à tous les modèles, offrant une interface utilisateur interactive semblable à celle des smartphones et des tablettes.

En termes de qualité audio, la série est équipée de haut-parleurs AKG Quad avec Dolby Atmos, de doubles microphones avec suppression du bruit AI et d’une compatibilité avec les Galaxy Buds2 Pro pour une expérience audio immersive.

Parmi les autres caractéristiques, citons un grand pavé tactile, divers ports (dont HDMI 2.1) et un design fin et léger utilisant des matériaux recyclés. Ces PC s’intègrent sans effort aux smartphones et tablettes Galaxy, stimulant ainsi la productivité et la créativité.

Samsung Studio, un outil de création vidéo, permet un montage transparent sur tous les appareils. Photo Remaster sur Samsung Gallery pour PC permet de corriger rapidement les photos, et la fonction Second Screen transforme la tablette en moniteur pour la série Book4, améliorant ainsi la productivité dans différents modes.

Spécifications rapides : Galaxy Book4 Ultra (16 pouces)

Spécifications rapides : Galaxy Book4 Pro (14 pouces) et (16 pouces)

Spécifications rapides : Galaxy Book4 Pro 360 (16 pouces)

Disponibilité

Le Galaxy Book4 Ultra est disponible en 16 pouces Moonstone Gray, le Galaxy Book4 Pro est disponible en 14 pouces et 16 pouces avec les options Moonstone Gray et Platinum Silver, et le Galaxy Book4 Pro 360 est proposé en 16 pouces Moonstone Gray et Platinum Silver.

La série Galaxy Book4 sera progressivement lancée sur certains marchés, à commencer par la Corée en janvier 2024.