Microsoft prépare l’avenir du travail le 21 mars : Nouveautés Windows 11, Surface et IA

Microsoft semble préparer le terrain pour une évolution significative dans l’écosystème des technologies d’entreprise. Microsoft vient de confirmer la tenue d’un événement intitulé « New Era of Work » au cours duquel la société devrait annoncer un Copilot avancé, la prochaine mise à jour de Windows 11 et de nouveaux produits Surface pour les entreprises.

Il s’agira d’un événement numérique qui aura lieu le 21 mars à 18 heures, heure de Paris. Nous ne savons pas si Microsoft présentera de nouveaux appareils Surface équipés du SoC Snapdragon X Elite de Qualcomm et des processeurs Core Ultra d’Intel.

Selon un rapport de Windows Central, Microsoft se prépare à annoncer de nouveaux produits Surface, dont la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6, dans les semaines à venir. La Surface Pro 10 devrait être équipée d’un écran OLED. Le Surface Laptop 6 promet d’être particulièrement captivant, avec un nouveau design intégrant des bordures d’écran plus fines, des coins arrondis, un pavé tactile haptique, et une combinaison de ports USB-C et USB-A.

En outre, les appareils Surface rafraîchis seront commercialisés en tant que « AI PC » et sont censés apporter de nouvelles expériences d’IA, en tirant parti du NPU sur l’appareil. Lors du MWC 2024, Qualcomm a démontré les prouesses du moteur AI de Snapdragon X Elite, comparé au NPU d’Intel sur les processeurs Core Ultra.

Le rapport indique également que les nouveaux appareils Surface équipés de processeurs Intel Core Ultra pourraient être lancés en avril. Quant à l’ordinateur portable Surface équipé d’un Snapdragon X Elite, il sera lancé en juin, dans le courant de l’année. Cela dit, nous pourrions avoir un aperçu de ce que Microsoft prépare avec le nouveau processeur ARM Nuvia de Qualcomm. Les cœurs Oryon devraient constituer une nouvelle référence dans l’écosystème PC, dépassant même les processeurs de la série M d’Apple.

Un événement IA !

Par ailleurs, la page de l’événement indique « Advancing the new era of work with Copilot », ce qui fait probablement référence à une nouvelle façon d’interagir avec Windows Copilot et de débloquer de nouvelles possibilités. Nous avons déjà vu la prise en charge des fichiers par glisser-déposer sur Copilot. Des rapports indiquent également que Microsoft pourrait proposer un outil appelé « AI Explorer » qui vous permettra de rechercher des fichiers, des événements et tout ce qui se trouve sur votre PC à l’aide de prompts en langage naturel.

Enfin, nous pourrions voir de nouvelles fonctionnalités pour la prochaine mise à jour Windows 11 version 24H2 qui sera déployée pour les utilisateurs finaux d’ici octobre 2024.