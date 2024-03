Choix stratégique : Pourquoi le Pixel 8 Pro seul dispose de Gemini Nano

La récente annonce de Google a jeté une ombre sur les espoirs des utilisateurs de Pixel plus anciens, impatients d’accueillir Gemini Nano, le modèle d’intelligence artificielle de dernière génération de la société.

Présenté en première instance comme une exclusivité du Pixel 8 Pro, Gemini Nano, qui alimente des fonctionnalités IA innovantes de l’appareil, restera limité à ce modèle, laissant les détenteurs des versions précédentes du Pixel dans l’expectative.

La limitation, confirmée depuis le canal YouTube Android Developers lors d’un épisode de The Android Show, repose sur des contraintes matérielles spécifiques. Alors que le Pixel 8 standard est équipé de 8 Go de RAM, le Pixel 8 Pro en dispose de 12 Go, une capacité supérieure qui semble cruciale pour supporter les exigences de Gemini Nano.

Cette distinction met en lumière la stratégie de Google visant à renforcer l’attrait de ses modèles Pro.

Malgré cette restriction, Google évoque une future extension aux “appareils haut de gamme”, suscitant un espoir pour l’intégration éventuelle de ces capacités IA sur d’autres smartphones premium. Cette annonce intervient alors que les chipsets MediaTek Dimensity 8300 et 9300 ont été récemment optimisés pour Gemini Nano, ouvrant la porte à l’intégration de ces fonctionnalités IA sur des appareils non Google de milieu de gamme.

Exclusivité et innovation : la valeur ajoutée des modèles Pro

Les fonctionnalités IA du Pixel 8 Pro, telles que l’outil de résumé de l’application Enregistreur, la réponse intelligente dans Gboard, Video Boost, Night Sight en mode Timelapse, et les améliorations de la lumière de portrait dans Google Photos, restent des exclusivités qui différencient nettement les modèles Pro des versions standard, influençant potentiellement les décisions d’achat des consommateurs.

La future stratégie de Google concernant le déploiement de fonctionnalités IA exclusives, en particulier avec l’arrivée attendue du Pixel 9, reste un sujet brûlant d’anticipation. La question demeure : les utilisateurs seront-ils incités à opter pour le Pixel 9 Pro, ou le standard Pixel 9 suivra-t-il les traces de son prédécesseur ?