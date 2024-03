Galaxy S25 : Vers une ère 100% Exynos chez Samsung ?

Selon des rumeurs circulant dans l’industrie, Samsung pourrait opérer un changement majeur dans la stratégie de ses composants pour la prochaine génération de ses smartphones Galaxy S25.

Des informations, bien que non confirmées, suggèrent que l’entreprise sud-coréenne envisagerait d’abandonner les puces Snapdragon de Qualcomm pour privilégier exclusivement ses processeurs Exynos conçus en interne.

Historiquement, Samsung a alterné entre l’utilisation des processeurs Snapdragon et Exynos pour ses différents marchés. Par exemple, les modèles Galaxy S24 actuels intègrent des puces Exynos dans la majorité des régions, à l’exception notable des États-Unis où les puces Snapdragon 8 Gen 3 dominent, particulièrement pour le modèle Galaxy S24 Ultra. Cette stratégie a longtemps été motivée par la perception que les puces Qualcomm offrent une meilleure performance et efficacité énergétique, malgré les progrès significatifs des chipsets Exynos récents, notamment le Exynos 2400.

So currently 2025 Samsung phones will be :

Galaxy Z – Snapdragon Only

Galaxy S – Exynos Only

Galaxy A – Mediatek & Exynos

— Connor / 코너 / コナー (@OreXda) March 1, 2024