Les puces Dimensity 9300 et 8300 de MediaTek son optimisées pour Gemini Nano

MediaTek, le leader des fabricants de puces, a récemment fait une annonce majeure qui promet de transformer l’accessibilité de l’intelligence artificielle (IA) sur les smartphones.

En effet, MediaTek et Google ont récemment annoncé une collaboration prometteuse visant à optimiser Gemini Nano, l’innovant Large Language Model (LLM) conçu spécifiquement pour les mobiles de Google, pour les chipsets phares de MediaTek : le Dimensity 9300 et le Dimensity 8300. Cette avancée ouvre la voie à l’intégration de fonctionnalités IA génératives, telles que la réponse intelligente et les résumés dans l’application Enregistreur, sur un plus grand nombre d’appareils mobiles.

Cette initiative s’appuie sur la plateforme AI NeuroPilot de MediaTek et l’expertise de Google en développement d’IA pour fournir des expériences d’IA générative directement sur les smartphones, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine. Jusqu’à présent, seuls les appareils haut de gamme, tels que le Google Pixel 8 Pro et la série Samsung Galaxy S24, bénéficiaient de Gemini Nano.

L’IA générative sur appareil présente de nombreux avantages par rapport aux solutions traditionnelles basées sur le cloud, notamment :

Performances fluides : Profitez d’expériences IA réactives et sans accroc, même dans les zones où la connectivité est limitée.

: Profitez d’expériences IA réactives et sans accroc, même dans les zones où la connectivité est limitée. Confidentialité et sécurité améliorées : Vos données restent sécurisées et privées grâce au traitement directement sur l’appareil.

: Vos données restent sécurisées et privées grâce au traitement directement sur l’appareil. Fiabilité accrue : Bénéficiez d’une performance constante sans dépendre de serveurs externes.

: Bénéficiez d’une performance constante sans dépendre de serveurs externes. Latence réduite : Obtenez des temps de réponse plus rapides pour des interactions en temps réel.

: Obtenez des temps de réponse plus rapides pour des interactions en temps réel. Fonctionnalité hors ligne : Accédez aux fonctionnalités d’IA même sans connexion Internet.

: Accédez aux fonctionnalités d’IA même sans connexion Internet. Coûts réduits : Profitez d’opérations moins coûteuses par rapport aux solutions basées sur le cloud.

Une aubaine pour les constructeurs

Pour renforcer encore cette initiative, MediaTek et Google prévoient de lancer un APK spécialement conçu pour les chipsets Dimensity 9300 et 8300. Cet APK vise à simplifier l’intégration des applications Gemini Nano, accélérant ainsi le développement et le déploiement d’expériences AI innovantes pour les utilisateurs de smartphones. Le Dimensity 9300, en particulier, est reconnu pour être un chipset puissant qui devrait aider MediaTek à atteindre une part de marché de 35 % cette année, alimentant des appareils tels que la série Vivo X100 et le OPPO Find X7. Le Dimensity 8300, quant à lui, apporte les capacités IA génératives au marché des smartphones 5G de milieu de gamme.

Cette collaboration entre MediaTek et Google illustre l’évolution rapide de l’intégration de l’IA dans la vie quotidienne, promettant non seulement d’améliorer l’expérience utilisateur sur les smartphones mais aussi de poser de nouveaux jalons en matière de confidentialité, de sécurité, et d’accessibilité à l’IA.