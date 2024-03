OnePlus Nord 5 : La puissance redéfinie dans le milieu de gamme

Alors que le OnePlus 12 vient tout juste d’être lancé, les regards se tournent déjà vers l’avenir, anticipant ce que OnePlus nous réserve pour sa prochaine itération dans sa série Nord, appréciée pour son excellent rapport qualité-prix.

Le monde des smartphones est sur le point d’accueillir un nouveau concurrent de taille avec le OnePlus Nord 5, un appareil qui promet de redéfinir les attentes du milieu de gamme. Récemment, des informations ont émergé grâce à des fuites de deux initiés de l’industrie, Digital Chat Station sur Weibo et Shishir sur X, dévoilant des caractéristiques alléchantes pour ce futur modèle.

OnePlus Nord 5 details : ✅ 6.74″ 1.5K 120Hz OLED display

✅ Razor thin bezels

✅ Glass back | Plastic frame

✅ Snapdragon 7+ Gen 3

✅ 5500mAh battery

✅ Upto 16GB of RAM

✅ Silver color It doesn’t support 8T LTPO panel like the flagship 12 & 12R. Same camera setup as 12R. pic.twitter.com/TaX2Kuuc6B — Shishir (@ShishirShelke1) March 1, 2024

Selon les sources, le OnePlus Nord 5 serait alimenté par le puissant SoC Snapdragon 7+ Gen 3 de Qualcomm, une puce conçue pour offrir une performance remarquable, surpassant de 60 % celle de son prédécesseur, le Snapdragon 7 Gen 1, selon les annonces de Qualcomm en novembre 2023. Cette avancée technologique est complétée par 16 Go de RAM et une robuste batterie de 5 500 mAh, promettant ainsi une impressionnante autonomie et une expérience utilisateur fluide.

L’écran est un autre point fort du smartphone, avec un écran OLED de 6,74 pouces offrant une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien qu’analogue à l’écran du OnePlus 12R, le OnePlus Nord 5 se distinguera par l’absence de panneau LTPO, ajustant ainsi sa luminosité. Les bordures ultra-fines accentuent l’immersion visuelle, rendant cet écran particulièrement attrayant pour les amateurs de jeux et de multimédia.

En ce qui concerne la photographie, le OnePlus Nord 5 hériterait de l’ensemble de caméras arrière du OnePlus 12R. Si cette information se confirme, cela signifie que l’appareil bénéficierait du capteur principal Sony IMX 890 de 1/1.56 pouce, capable de capturer des images de haute qualité. Cependant, cela soulève également des interrogations sur les performances des caméras ultra-large et macro, jugées moyennes sur le 12R.

Un smartphone très attendu

Personnellement, la série OnePlus Nord m’a toujours convaincu par son excellent rapport qualité-prix, et le Nord 5 semble cocher toutes les cases de ce que je recherche dans un smartphone. Le nouveau chipset est particulièrement prometteur, offrant une puissance qui pourrait transformer l’expérience de jeu sur mobile.

Reste à voir quand ce chipset sera officiellement lancé, car depuis l’annonce de Qualcomm, les informations ont été plutôt rares. Mais une chose est sûre : avec ses spécifications alléchantes, le OnePlus Nord 5 pourrait être un alléchant smartphone de milieu de gamme.