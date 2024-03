Découvrez le Synology BeeStation : la simplicité réinventée pour votre stockage cloud

Synology fabrique certains des meilleurs périphériques de stockage en réseau (NAS), mais leur installation et leur fonctionnement requièrent souvent des connaissances techniques assez poussées. C’est un obstacle pour les particuliers et les indépendants qui recherchent quelque chose de simple pour des tâches de base telles que la conservation des photos de famille ou l’accès fréquent aux fichiers de travail. Synology a élaboré une solution pour ces utilisateurs, qui est beaucoup moins complexe qu’un NAS classique.

En effet, Synology vient de dévoiler sa dernière innovation en matière de stockage en réseau (NAS) : le Synology BeeStation. Comme indiqué précédemment, cette nouvelle solution s’adresse à ceux qui recherchent une alternative simplifiée aux systèmes NAS traditionnels, en particulier pour les utilisateurs désirant une solution de sauvegarde locale analogue à Time Machine ou un espace pour stocker leurs photos en ligne sans se compliquer la tâche.

Le BeeStation est conçu pour être intuitif, éliminant les complexités habituellement associées à la configuration et à la gestion d’un serveur NAS. Il se distingue par sa facilité d’utilisation, offrant 4 To de stockage intégré dès le déballage, ce qui évite aux utilisateurs de devoir acheter un disque dur interne séparément. Cette caractéristique le rend particulièrement attrayant pour ceux qui préfèrent une solution prête à l’emploi.

En termes de connectivité, le BeeStation inclut des ports USB-C et USB-A, permettant d’ajouter facilement du stockage supplémentaire ou de transférer des fichiers directement sur l’appareil. Il supporte la connexion Ethernet pour se brancher au routeur, autorisant jusqu’à 10 personnes à accéder simultanément aux données stockées. Outre le stockage de fichiers classiques, il peut servir de système de sauvegarde pour les photos de smartphones, enrichi d’une fonction de recherche d’images basée sur l’IA. De plus, il peut se synchroniser avec des services cloud tels que Google Drive, OneDrive et Dropbox pour conserver localement les fichiers stockés.

À l’intérieur, vous trouverez un processeur quadricœur de base Realtek RTD1619B associé à 1 Go de RAM pour tout faire fonctionner. La configuration est analogue à celle proposée par Synology sur son DiskStation DS124, mais la nouvelle BeeStation diffère de la gamme DiskStation dans un domaine clé : le logiciel.

Une expérience logicielle

Synology a lancé le BeeStation avec un tout nouveau système d’exploitation léger appelé BeeStation Manager (BSM), qui est bien loin du DiskStation Manager (DSM) qui équipe ses modèles NAS à part entière. BSM est un système d’exploitation simple, conçu spécifiquement pour les personnes qui veulent quelque chose d’aussi simple que Google Drive, et c’est exactement le type d’utilisateurs que Synology vise avec la BeeStation.

BSM ne comporte que deux applications (sans boutique d’applications pour en télécharger d’autres) : BeePhotos et BeeFiles.

La première vous permet de sauvegarder vos photos et vidéos à partir de votre téléphone, comme vous le faites avec Google Photos, et est dotée de fonctions intelligentes telles que l’auto-catégorisation par visage. BeeFiles, quant à lui, remplace Google Drive (même l’interface utilisateur s’en inspire) et vous permet de stocker toutes sortes de fichiers sur votre propre serveur, de les sauvegarder depuis votre ordinateur et vos disques externes, et même de synchroniser vos services en nuage existants tels que Microsoft OneDrive et Dropbox. BeeFiles vous permet également d’envoyer des fichiers à d’autres personnes à l’aide de liens partageables, comme vous le faites sur Google Drive.

Un prix juste

Lewis Sheng, chef de produit chez Synology Inc., souligne le rôle de BeeStation au sein de l’écosystème Synology : « Depuis près de vingt ans, Synology est leader dans le domaine des solutions NAS, offrant des fonctionnalités avancées aux technophiles et aux professionnels. Avec BeeStation, nous traitons un besoin différent. BeeStation regroupe tous les éléments essentiels de la gestion et de la sauvegarde des fichiers dans une expérience matérielle et logicielle plus accessible et simplifiée ».

Le Synology BeeStation est d’ores et déjà disponible à l’achat pour 239,94 euros, un prix qui semble justifié au vu de ses fonctionnalités et de la commodité qu’il offre, surtout comparé à un NAS Synology de base, qui est vendu 200 euros sans inclure de stockage. Ce nouveau modèle représente donc une option de valeur pour ceux qui cherchent une solution simple pour la sauvegarde cloud, sans nécessiter les capacités d’un serveur complet.