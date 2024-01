Lancement du OnePlus 12R : performances impressionnantes à un prix abordable

Outre le smartphone haut de gamme OnePlus 12, l’entreprise chinoise a également dévoilé aujourd’hui le OnePlus 12R, plus abordable. Il n’est pas équipé du dernier chipset de Qualcomm, mais le OnePlus 12R dispose de toutes les caractéristiques haut de gamme que l’on peut attendre d’un smartphone.

Le OnePlus 11R de l’année dernière a été un énorme succès, et continuant sur sa lancée, le OnePlus 12R est arrivé avec des composants internes mis à jour. Voici tous les détails.

OnePlus 12R : principales spécifications et caractéristiques

Performances

Le OnePlus 12R est propulsé par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), qui est toujours considéré comme un SoC phare pour ses performances et son efficacité. Il est doté du puissant GPU Adreno 740 pour des performances rapides et fluides dans les jeux et les tâches quotidiennes. Par rapport au OnePlus 11, le OnePlus 12R offre des performances du processeur et du GPU améliorées de 35 % et 25 % respectivement.

En outre, OnePlus a intégré la plus grande chambre à vapeur afin de maintenir l’appareil au frais, même en cas de charge importante. En ce qui concerne la RAM et le stockage, le OnePlus 12R est livré avec une RAM LPDDR5X de 16 Go, et un stockage UFS 4.0 de 256 Go.

Dans les jeux à forte intensité graphique comme Genshin Impact et BGMI, des fonctions logicielles comme HyperTouch, HyperBoost et HyperRender améliorent considérablement le gameplay. HyperTouch améliore la fréquence d’échantillonnage tactile (jusqu’à 1 000 Hz), HyperBoost stabilise la fréquence d’images dans les jeux exigeants utilisant l’IA, et HyperRender calibre la luminosité, le HDR, les ombres et le rétroéclairage pendant le jeu.

Écran

Pour en venir à l’écran, OnePlus a repris ici le même écran phare que celui du OnePlus 12. Le OnePlus 12R est équipé d’un écran OnePlus Pro XDR de 6,78 pouces. Il s’agit du panneau LTPO 1,5 K AMOLED de quatrième génération (450 ppp) avec un support du taux de rafraîchissement dynamique de 1 Hz à 120 Hz.

L’écran est protégé par le verre Gorilla Victus 2 de Corning. Le point fort de ce panneau est qu’il peut fournir jusqu’à 1600 nits de luminosité sous HBM, et peut évoluer jusqu’à 4500 nits de luminosité maximale. Sans oublier que la dalle est également certifiée Dolby Vision et compatible HDR 10+.

Caméras

En ce qui concerne la caméra, le OnePlus 12R est équipé d’un capteur d’image Sony IMX890 de 50 mégapixels pour tous les types de photographie. Il prend en charge l’OIS, et grâce au Sony IMX890, vous pouvez prendre de superbes photos en basse lumière.

OnePlus a également intégré l’algorithme RAW HDR pour réduire le bruit, améliorer l’exposition et corriger le contraste des photos. Cet algorithme permet également d’obtenir une correspondance des tons lors de la prise de photos de personnes aux teintes de peau variées.

Outre le capteur principal, on trouve un objectif Sony IMX355 de 8 mégapixels avec un champ de vision de 112 degrés. Et comme précédemment, un objectif macro de 2 mégapixels a été ajouté. Il n’y a toujours pas de téléobjectif sur le OnePlus 12R, ce qui est assez décevant. À l’avant, vous disposez d’un capteur selfie de 16 mégapixels, et c’est tout.

Design et batterie

Le smartphone est doté d’un cadre en alliage d’aluminium (20 % d’aluminium en plus cette fois) avec une finition mate. Il est également conforme à la norme IP64, ce qui signifie que l’appareil est protégé contre la poussière et la pluie. Le OnePlus 12R est disponible en deux couleurs — Cool Blue et Iron Gray avec une finition brillante et mate, respectivement. Le téléphone pèse 207 grammes.

On retrouve également le curseur d’alerte caractéristique de OnePlus, mais cette fois-ci, il a été déplacé sur le côté gauche. En ce qui concerne la batterie, vous disposez d’une grande batterie de 5 500 mAh et, grâce au chargeur SUPERVOOC de 100 W, elle peut se recharger complètement en seulement 26 minutes.

Connectivité et système d’exploitation

Le OnePlus 12R prend en charge le Bluetooth 5.3, le NFC et le Wi-Fi 7 dans les régions prises en charge. Il prend également en charge la connectivité 5G en déplacement. Pour le transfert filaire, vous disposez d’un port USB 2.0 Type-C. En ce qui concerne l’OS, il fonctionne avec le dernier OxygenOS 14 qui est basé sur Android 14.

OnePlus précise que le OnePlus 12R bénéficiera de trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android et de quatre ans de correctifs de sécurité.

OnePlus 12R : prix et disponibilité

OnePlus propose le OnePlus 12R en une seule variante : et 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est vendu au prix de 699 euros. Une offre actuellement en cours vous permet d’obtenir une paire de Buds Pro 2 gratuitement d’une valeur de 179 €.