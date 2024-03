Sécurité et élégance : La SwitchBot Lock Pro redéfinit les serrures connectées

Reconnu pour ses solutions domotiques innovantes, SwitchBot, vient d’élargir son portefeuille avec le lancement de la SwitchBot Lock Pro. Cette nouvelle génération de serrure connectée rétrofit se distingue par plusieurs améliorations notables par rapport à son prédécesseur.

La SwitchBot Lock Pro arbore un châssis en alliage d’aluminium, garantissant une robustesse et une esthétique améliorées. Elle intègre un mécanisme de verrouillage/déverrouillage rapide, facilitant l’accès tout en renforçant la sécurité. Cette serrure est proposée à 139,99 euros, ou à 239,99 euros pour le pack incluant un clavier et le hub Matter, enrichissant l’expérience utilisateur avec des options de reconnaissance par empreinte digitale, tag NFC et clavier, grâce au clavier Bluetooth.

Contrairement aux serrures connectées traditionnelles nécessitant un remplacement complet du pêne dormant, la SwitchBot Lock Pro s’adapte à votre mécanisme existant, permettant un contrôle à distance tout en conservant la fonctionnalité de la clé physique. Ce concept de rétrofit est une signature de SwitchBot, connu pour ses solutions n’obligeant pas à modifier les installations existantes.

La serrure fonctionne en Bluetooth et nécessite l’un des hubs de SwitchBot pour la connectivité Wi-Fi, offrant la possibilité de contrôler la serrure à distance et de l’intégrer aux plateformes domotiques majeures par le standard Matter.

SwitchBot a repensé la serrure pour une installation plus sécurisée et a introduit un couvercle de batterie magnétique pour un remplacement facile. Les quatre piles AA assurent jusqu’à 9 mois d’autonomie, avec une option pour un pack d’alimentation rechargeable offrant jusqu’à 12 mois d’utilisation.

Un tarif préférentiel à l’heure actuelle

La serrure et le clavier offrent de nombreuses fonctionnalités, telles que la configuration de l’auto-verrouillage, des notifications en temps réel, des alertes de batterie faible, et la capacité de stocker jusqu’à 100 empreintes digitales, tout en proposant des codes d’accès temporaires ou uniques.

La SwitchBot Lock Pro est disponible en versions EU et US, et est actuellement en précommande à un tarif préférentiel de 99,99 euros.