La série vivo X100 arrive sur les marchés européens : performance, prix et défis logiciels

L’arrivée de la série X100 de Vivo en Europe ne manquera pas de susciter l’enthousiasme des amateurs de technologie. Cette gamme très attendue offre des caractéristiques de pointe et un prix qui pourrait en surprendre plus d’un.

Le géant chinois de la technologie a d’abord présenté la série X100 en Chine, puis dans le monde entier un mois plus tard. Après trois mois, les consommateurs européens peuvent enfin mettre la main sur les derniers appareils phares, avec des détails exclusifs sur les prix, comme le rapporte Notebookcheck.

Bien qu’ils ne soient pas encore répertoriés sur les sites Web européens de vivo, des informations sur les prix ont fait surface.

Les projecteurs sont braqués sur le vivo X100 Pro, dont le prix est de 1 199 €. Cette stratégie de prix représente un bond notable par rapport aux chiffres initiaux que nous avons vus lors de la présentation mondiale en Inde — environ 770 dollars pour le X100 et 1 083 dollars (1 000 euros) pour le X100 Pro.

Plus de détails sur les caractéristiques

Le vivo X100, dont le prix est supérieur de 50 euros à celui de son homologue Samsung, est doté d’une façade et d’un dos en verre et d’un cadre en aluminium. De plus, il est résistant à la poussière et à l’eau selon la norme IP68 jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes, ce qui garantit sa durabilité.

En interne, il est équipé du chipset Dimensity 9300, le processeur phare de MediaTek qui défie le Snapdragon 8 Gen 3 de la série Galaxy S24. L’écran immersif LTPO AMOLED de 6,78 pouces avec 1 milliard de couleurs et un taux de rafraîchissement de 120 Hz est à l’honneur, avec une résolution riche en pixels de 2 800 x 1 260 pixels.

Le processeur octa-core, qui comprend des cœurs Cortex-X4 et Cortex-A720, permet un travail multitâche fluide. Les amateurs de caméras apprécieront le triple capteur photo principal de 50 mégapixels, qui offre une variété de perspectives, tandis que la caméra frontale est de 32 mégapixels.

Ce smartphone est doté d’une batterie Li-Ion non amovible de 5400 mAh et prend en charge la charge filaire de 100 W, qui promet de 1 à 50 % en seulement 12 minutes, ainsi que la charge sans fil de 50 W et la charge filaire inversée.

Des défis dans l’arène logicielle

Alors que le vivo X100 Pro brille en termes de composants, la source note qu’il est confronté à des défis de la part de concurrents tels que Google et Samsung dans le domaine du support logiciel. Vivo s’engage à fournir 3 mises à jour majeures du système d’exploitation Android à partir d’Android 14 et offre une garantie de 3 ans.

Comparé à la promesse de Google de 7 ans de support pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et à l’engagement de Samsung de 7 ans de mises à jour majeures de l’OS et de correctifs de sécurité pour la série Galaxy S24, le X100 Pro semble être à la traîne.

Portée et choix du modèle

En outre, la source nous apprend que le lancement européen de Vivo est actuellement limité à l’Autriche et à la Tchécoslovaquie. Il est intéressant de noter que les détails concernant les prix ont été fournis exclusivement pour le X100 Pro, ce qui laisse supposer une décision stratégique de ne pas vendre le modèle X100 en Europe. Cette décision suggère une approche calculée de la segmentation du marché et des préférences des consommateurs.

Le prix plus élevé du X100 Pro en Europe soulève des questions quant à son positionnement par rapport à des concurrents bien établis. Reste à savoir s’il pourra se faire une place sur un marché dominé par les géants de la technologie. Pour l’instant, les consommateurs européens ont un nouveau concurrent qui se dispute leur attention.