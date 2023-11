Voici les Vivo X100 et X100 Pro avec un écran AMOLED de 6,78 pouces et le Dimensity 9300

Voici les Vivo X100 et X100 Pro avec un écran AMOLED de 6,78 pouces et le Dimensity 9300

vivo vient de présenter les smartphones X100 et X100 Pro de la nouvelle série X100 en Chine. Les smartphones sont dotés d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces d’une résolution 1,5 K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec une luminosité maximale de 3000 nits, utilisant la technologie 8T LTPO et une gradation PWM à haute fréquence de 2 160 Hz.

Les smartphones sont équipés du SoC Dimensity 9300 qui a obtenu 2,24 millions de points en ligne et 2,31 millions de points en laboratoire dans diverses benchmarks, selon l’entreprise. Il dispose d’une mémoire vive LPDDR5T de 16 Go de SK Hynix et d’un espace de stockage UFS 4.0 de 1 To.

Le smartphone fonctionne sous Origin OS 4.0 et est disponible en Blue Star Trail avec un design étoilé, en White Moonlight, en Black Chen Ye et en Orange Sunset avec une finition en cuir et une texture ondulée. Les deux smartphones sont classés IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Le X100 est équipé d’un capteur photo principal IMX920 VCS bionic personnalisé, d’un capteur photo ultra-large de 50 mégapixels et d’un capteur photo Zeiss super téléobjectif de 64 mégapixels avec option macro. Le X100 Pro est équipé d’un capteur photo principal bionique IMX989 VCS personnalisé, d’un capteur photo ultra-large de 50 mégapixels et d’un super téléobjectif Zeiss de 50 mégapixels avec option macro.

Ces appareils sont dotés d’un revêtement T* et le vivo X100 Pro est le premier téléphone doté d’un téléobjectif certifié par Zeiss APO. Il est également équipé de la puce d’imagerie V3 développée par vivo, qui offre un traitement de niveau 4K, une protection des tons de peau pour les vidéos de niveau cinéma, ainsi que la première prise de vue et l’édition de portraits vidéo 4K sous Android.

Le vivo X100 dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 120 W qui peut charger jusqu’à 50 % en 11 minutes et le modèle Pro dispose d’une batterie de 5 400 mAh avec une charge rapide de 100 W pour charger jusqu’à 50 % en 12,5 minutes. Le modèle Pro est également doté d’un système de charge sans fil de 50 W.

Caractéristiques du Vivo X100 et du X100 Pro

Écran LTPO AMOLED plat de 6,78 pouces (2 800 × 1 260 pixels) au format 20:9 avec HDR10+, taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, luminosité maximale de 3 000 nits, gradation PWM de 2160 Hz.

SoC octa-core Dimensity 9300 de 4 nm avec GPU Immortalis-G720

12 Go/16 Go de RAM LPDDR5X/LPDDR5T avec 256 Go/512 Go/1 To de stockage (UFS 4.0)

Android 14 avec OriginOS 4,0 (Chine)/Funtouch OS 14 (Monde)

Double SIM (nano + nano)

Caméras vivo X100 — capteur photo de 50 mégapixels avec 1/1,49 pouce IMX920 VCS bionic, ouverture f/1.57, OIS, flash LED, 50 mégapixels 150° 1/2 .76 pouce capteur photo ultra grand-angle, ouverture f/2.0, 64 mégapixels 1/2 pouce capteur photo téléobjectif avec ouverture f/2.57, OIS, zoom numérique jusqu’à 100x, téléobjectif macro, revêtement Zeiss T*, optique ZEISS vivo X100 Pro – capteur photo de 50 mégapixels avec 1 pouce IMX989 VCS bionic, ouverture f/1.75, OIS, flash LED, 50 mégapixels 150° 1/2 .76 pouce ultra grand-angle, ouverture f/2.0, 50 mégapixels de 1/2 pouce APO téléobjectif avec ouverture f/2.5, OIS, zoom numérique jusqu’à 100x, macro téléobjectif, revêtement Zeiss T*, optique ZEISS, puce d’imagerie V3

Caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2.0

Capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, capteur infrarouge

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, audio Hi-Fi

Dimensions vivo X100 : 164,05× 75,19×8,49 mm (noir, bleu et blanc)/8,74 mm (orange) ; Poids : 206 g (noir, bleu et blanc)/202 g (orange). vivo X100 Pro : 164,05× 75,28×8,91 mm (Noir, Bleu et Blanc)/9,05 mm (Orange) ; Poids : 225 g (Noir, Bleu et Blanc)/221 g (Orange)

Résistance à la poussière et à l’eau (IP68)

5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 7,802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou : B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS : G1, Galileo : E1+E5a+E5b, QZSS : L1+L5, NavIC : L5, USB Type-C, NFC

Batterie vivo X100 – 5 000 mAh avec un support de charge ultra-rapide de 120 W vivo X100 Pro – 5 400 mAh avec un support de charge ultra-rapide de 100 W, charge sans fil de 50 W et charge sans fil inversée



Prix et disponibilité

vivo X100 12 Go +256 Go – 3 999 yuans (environ 515 euros)

vivo X100 16 Go +256 Go – 4 299 yuans (environ 550 euros)

vivo X100 16 Go + 512 Go – 4 699 yuans (environ 605 euros)

vivo X100 16 Go + 1 To – 4 999 yuans (environ 640 euros)

vivo X100 16 Go + 1 To (version LPDDR5T) – 5 099 yuans (environ 655 euros)

vivo X100 Pro 12 Go +256 Go – 4 999 yuans (environ 640 euros)

vivo X100 Pro 16 Go + 512 Go – 5 499 yuans (environ 705 euros)

vivo X100 Pro 16 Go + 1 To (version LPDDR5T) – 5 999 yuans (environ 770 euros)

Les smartphones sont désormais disponibles à la commande et seront commercialisés en Chine à partir du 21 novembre.