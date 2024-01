Samsung peut réduire les prix de ses Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 avec une nouvelle technologie de production

Les smartphones pliables de Samsung sont parmi les plus chers, le Galaxy Z Fold 5 coûtant même plus cher que le Galaxy S24 Ultra, mais avec les modèles de cette année, nous pourrions voir les prix baisser.

Selon un rapport de The Elec, Samsung Display explore une nouvelle méthode pour fabriquer les bords de ses panneaux OLED pliables cette année. Bien qu’il ne semble pas que ce changement de processus affecterait la qualité de l’écran ou la taille des bords, il réduirait apparemment les coûts de production, et ces économies pourraient potentiellement être répercutées sur les acheteurs.

Au lieu de l’ancien procédé de Micro Dry Process Decoration (MDD) du fournisseur Segyung Hitech, Samsung Display envisage d’utiliser l’impression à jet d’encre pour les bordures des prochains smartphones pliables.

L’impression à jet d’encre permet de créer des films initiaux plus longs que le MDD. Ce film plus long peut être découpé en un plus grand nombre de cadres, ce qui pourrait réduire les coûts de production.

Samsung Display a subi des pressions de la part de Samsung pour réduire le coût de fabrication des panneaux OLED pliables, et ce changement dans la production des cadres pourrait contribuer à cet objectif.

Un processus moins coûteux

Les cadres des panneaux OLED servent à dissimuler les circuits et les composants internes. Ces films sont appliqués après avoir encapsulé les panneaux dans des films minces pour les protéger de l’oxygène et de l’eau. Après la fixation des bords, des verres ultrafins sont laminés sur les panneaux pour achever le processus de production.

Bien qu’il ne soit pas certain qu’il y ait des différences notables dans le produit final, le passage à l’impression à jet d’encre pourrait permettre de réduire les coûts, ce qui pourrait avoir un impact sur le prix des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 qui devraient être lancés plus tard dans l’année.

Bien sûr, Samsung pourrait se contenter d’empocher les économies réalisées, mais nul doute qu’elle va préférer réduire le prix de ses smartphones pliables pour leur donner une meilleure chance de devenir vraiment grand public.