Vivo révolutionne les smartphones pliables avec les X Fold 3 et X Fold 3 Pro

Vivo vient d’élargir son horizon technologique avec le lancement des X Fold 3 et X Fold 3 Pro en Chine, concrétisant ainsi les promesses faites auparavant. Ces smartphones pliables, tout en partageant un design analogue marqué par un logement circulaire pour la caméra arrière, une charnière en fibre de carbone, un curseur d’alerte, et des écrans identiques, introduisent des innovations significatives.

Le panneau interne de ces appareils affiche une diagonale de 8,03 pouces, avec une résolution de 2 480 x 2 200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Utilisant le matériau Samsung E7, il atteint jusqu’à 4 500 nits de luminosité locale maximale. Quant à l’écran externe, il mesure 6,53 pouces avec une résolution de 1 172 x 2 748 pixels, bénéficiant également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et capable d’atteindre 4 500 nits de luminosité maximale.

Les deux modèles X Fold 3 se distinguent par une charnière en fibre de carbone légère de seulement 14,98 grammes, certifiée par TÜV Rhineland pour résister à 500 000 pliages. Vivo a amélioré la résistance aux chutes de ces smartphones, rendant la face avant 11 fois plus résistante et l’arrière 15 fois plus que celle du X Fold 2.

Ces dispositifs pliables intègrent également un film résistant aux impacts et un verre UTG. En termes de dimensions, le X Fold 3 Pro affiche une épaisseur de 11,2 mm une fois plié, contre 10,2 mm pour le modèle standard. Le X Fold 3 pèse 219 grammes, tandis que le modèle Pro est à 236 grammes.

Le X Fold 3 Pro est équipé du nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 3 et est disponible en deux configurations : 16 Go/512 Go et 16 Go/1 To, avec de la RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0. Il dispose également d’une puce d’imagerie personnalisé vivo V3.

Des smartphones pliables très attendus en dehors de Chine

Le X Fold 3, quant à lui, utilise le processeur Snapdragon 8 Gen 2 et propose des configurations allant de 12 Go/256 Go à 16 Go/1 To. Pour les caméras, le modèle Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels « ultra-sensing » avec un objectif f/1.68 et OIS, un module téléphoto 64 mégapixels 3x, et un module ultra grand-angle 50 mégapixels. Les caméras frontales sont équipées de deux capteurs de 32 mégapixels pour les deux modèles.

Le modèle Pro bénéficie d’une batterie plus grande de 5 700 mAh, supportant une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W, tandis que le X Fold 3 dispose d’une batterie de 5 500 mAh et supporte une charge filaire de 80W.

Les deux smartphones offrent une connectivité 5G dual-SIM, Wi-Fi 7, NFC, et un blaster IR. Le modèle Pro inclut l’USB 3.2 Gen2, des haut-parleurs stéréo, un audio Hi-Fi sans perte sans fil, et deux lecteurs d’empreintes digitales ultrasoniques 3D. Le X Fold 3 est doté d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et offre une résistance à l’eau IPX4, tandis que le modèle Pro est certifié IPX8.

Prix et disponibilité

Les deux nouveaux pliables de Vivo sont proposés en deux coloris : Eclipse Black et Solar White, et sont désormais disponibles à l’achat sur la boutique en ligne de Vivo en Chine, avec une livraison prévue pour la fin du mois. Voici la grille tarifaire annoncée :

X Fold 3: 12 Go/256 Go – 6 999 yuans (environ 895 euros) 16 Go/256 Go—7 499 yuans (environ 980 euros) 16 Go/512 Go—7 999 yuans (environ 1 040 euros) 16 Go/1 To —8 999 yuans (environ 1 200 euros)

X Fold 3 Pro: 16 Go/512 Go—9 999 yuans (environ 1 300 euros) 16 Go/1 To —10 999 yuans (environ 1 400 euros)



Vivo continue d’innover dans le domaine des smartphones pliables avec les X Fold 3 et X Fold 3 Pro, apportant des améliorations significatives en termes de résistance, performance, et fonctionnalités par rapport à leurs prédécesseurs, et promettant une expérience utilisateur optimisée pour les consommateurs à la recherche de la dernière technologie en matière de smartphones pliables. Espérons qu’ils vont sortir de Chine !