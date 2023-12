Les Vivo X100 et X100 Pro arrivent sur les marchés mondiaux avec des objectifs haute performance

La plupart des autres séries phares proposent un écran plus petit dans le modèle « inférieur ». Ce n’est pas le cas de Vivo — les deux modèles utilisent le même écran OLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz . Ils sont tous deux conformes à la norme IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Les principales différences résident donc dans les appareils photo décrits ci-dessus.

Comme le X90 Pro avant lui, le X100 Pro est doté d’un capteur photo principal de 50 mégapixels de type 1 pouce — un énorme capteur pour un smartphone. Vivo affirme qu’il a été réglé avec un « étalonnage de précision optique » pour une « netteté et une qualité constantes ». Le téléobjectif de 50 mégapixels du X100 Pro bénéficie également d’un agrandissement optique 4,3 x contre 2x sur le précédent modèle. Il est doté d’une nouvelle désignation APO, qui est la terminologie de Zeiss pour un objectif conçu pour réduire l’aberration chromatique. Il y a également un élément de lentille flottant — qui, non, ne flotte pas littéralement — pour permettre la photographie en gros plan avec le téléobjectif.

Le X100 sera disponible sur les marchés d’Asie du Sud-Est, y compris l’Inde et l’Indonésie, et le Vivo X100 Pro, plus haut de gamme, sera également disponible sur les marchés européens . Sans surprise, les États-Unis ne recevront aucun de ces appareils.