Tout ce que Samsung a annoncé hier lors de son événement Galaxy S24

C’est officiel. Samsung vient de tenir son dernier événement Galaxy Unpacked et propose trois nouveaux smartphones pour commencer l’année. En outre, la société a également présenté sa nouvelle plateforme d’intelligence artificielle. Autant dire que l’événement a été riche en événements.

Voici tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Galaxy Unpacked 2024 à San Jose, en Californie.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le dernier appareil phare de Samsung, le Galaxy S24 Ultra, est doté d’un écran Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Il est également doté d’un tout nouveau système Vision Booster qui améliore la visibilité en extérieur grâce à une luminosité maximale de 2 600 nits.

Comme prévu, le Galaxy S24 Ultra présente un écran plus plat et des bords plus fins que le modèle de l’année dernière. Ce changement de design a également été étendu aux Galaxy S24 et Galaxy S24+. Les trois modèles sont équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 3, toujours avec le marquage spécial « for Galaxy » de Samsung.

Le Galaxy S24 Ultra est le premier smartphone Galaxy doté d’un cadre en titane, qui réduit le poids du smartphone. À l’automne dernier, Apple a lancé l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max en titane.

Le système de caméras du S24 Ultra comprend un capteur photo principal de 200 mégapixels, suivi d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels. Le téléobjectif 3x de 10 mégapixels est également de retour, mais la nouveauté de cette année est un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom 5x, qui remplace le téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom 10x de l’année dernière. Les niveaux de zoom optique du S24 Ultra vont de 2x, 3x et 5x à 10x, grâce à la nouvelle technologie du capteur à pixels adaptatifs.

Le Galaxy S24 Ultra est disponible avec une capacité de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Chaque modèle offre 12 Go de mémoire vive. Il est disponible en gris titane, noir titane, violet titane et ambre titane. D’autres couleurs seront proposées exclusivement en ligne — bleu titane, vert titane et orange titane. Le prix est fixé à 1 469 euros, soit une augmentation de 50 euros par rapport au Galaxy S23 Ultra de l’année dernière.

Samsung Galaxy S24

Le Samsung Galaxy S24 est une alternative plus petite et moins chère au Galaxy S24 Ultra. Il est doté d’un écran full HD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Il est également doté du nouveau Vision Booster, comme les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S24+.

Le smartphone est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 10 mégapixels et d’une caméra frontale de 12 mégapixels. Il est disponible avec une capacité de stockage de 128, 256 ou 512 Go, et tous les modèles disposent de 8 Go de mémoire. Il présente également un design joliment rafraîchi, avec un cadre plat et mat. C’est un changement agréable par rapport au cadre arrondi et brillant du Galaxy S23, et c’est un changement de design partagé avec le S24+. La batterie est également plus grande de 100 mAh, avec une capacité de 4 000 mAh.

Le Galaxy S24 est disponible en indigo, crème, noir et argent. D’autres couleurs sont disponibles uniquement en ligne — bleu, vert et orange. Le prix de départ du Galaxy S24 est de 899 euros.

Samsung Galaxy S24+

Le Galaxy S24+ est désormais doté d’un écran QHD+, analogue à celui du Galaxy S24 Ultra. L’écran Dynamic AMOLED 2X du smartphone mesure 6,7 pouces en diagonale et offre un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, ainsi qu’une fonction Vision Booster.

Le système de caméra du Galaxy S24+ est le même que celui du Galaxy S24. Le smartphone est équipé d’un capteur photo large de 50 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et d’un capteur photo téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. De plus, il y a une caméra frontale de 12 mégapixels.

Le Galaxy S24+ dispose d’une capacité de stockage de 256 ou 512 Go et d’une mémoire de 12 Go. La batterie est supérieure de 200 mAh à celle du Galaxy S23+ de l’année dernière, passant à 4 900 mAh.

Le Galaxy S24+ est disponible dans les mêmes couleurs que le S24, et son prix commence à 1 169 euros.

Galaxy AI

Les derniers smartphones de la série Galaxy S24 sont équipés du très attendu Galaxy AI, qui promet d’apporter une intelligence significative pour améliorer les capacités de communication du téléphone. Ce nouvel outil comprend cinq fonctions clés : Live Translate, Interpreter, Chat Assist, Note Assist et Transcript Assist.

Live Translate, alias Traduction instantanée, permet la traduction en temps réel de la voix et du texte dans les deux sens, ce qui permet d’éliminer les barrières linguistiques. Il n’est pas nécessaire d’utiliser une application tierce, et la fonction IA sur l’appareil garantit la confidentialité des conversations. Grâce à la fonction Interprète, les conversations en direct peuvent être traduites instantanément sur un écran partagé, ce qui permet à des personnes se trouvant l’une en face de l’autre de lire une transcription textuelle des paroles de l’autre personne. Cette fonction ne nécessite pas de données cellulaires ou de Wi-Fi pour fonctionner.

Les applications de messagerie peuvent utiliser Chat Assist, un outil d’intelligence artificielle conçu pour améliorer votre langage et vous aider à adopter un ton plus conversationnel. Samsung affirme qu’il peut vous aider à rédiger des messages courtois à vos collègues ou à écrire des légendes percutantes pour les médias sociaux.

Assistant Notes (Note Assist) est une fonction intégrée à Samsung Notes. Elle propose des résumés générés par l’IA, des modèles prédéfinis pour rendre la prise de notes plus efficace et la création de couvertures pratiques pour vous aider à retrouver rapidement vos notes. Enfin, pour les enregistrements vocaux, Assistant à la transcription utilise la technologie Speech-to-Text et l’IA pour transcrire, résumer et même traduire les enregistrements, même lorsque plusieurs locuteurs sont impliqués.

Samsung a également annoncé de nouveaux outils alimentés par l’IA, spécialement conçus pour l’édition de photos. Ces outils comprennent Suggestion d’édition, qui utilise Galaxy AI pour fournir aux utilisateurs des recommandations sur la façon d’améliorer leurs photos ; Édition générative, qui peut remplir l’arrière-plan d’une image en utilisant l’IA générative ; et Ralenti instantané, qui crée des images supplémentaires pour ralentir les moments d’action afin d’obtenir un aspect plus détaillé basé sur les mouvements.

Entourer pour chercher

La série Galaxy S24 est également dotée d’une nouvelle fonction Entourer pour chercher développée par Google. La fonction Entourer pour chercher permet aux utilisateurs de découvrir de nouvelles choses sur leurs appareils par de simples gestes.

Les utilisateurs peuvent obtenir des résultats de recherche utiles et de haute qualité en appuyant sur le bouton d’accueil de leur appareil Galaxy S24 et en le maintenant enfoncé, puis en encerclant, surlignant, griffonnant ou tapant sur n’importe quel élément de l’écran.

Entourer pour chercher n’est pas l’apanage de Galaxy AI. En plus de la série Galaxy S24, elle arrive également sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google.

Sept ans de mises à jour logicielles

Enfin, Samsung a annoncé que la gamme de smartphones Galaxy S24 de cette année offrira 7 ans de mises à jour de sécurité et 7 générations de mises à niveau du système d’exploitation, ce qui rendra les remplacements de smartphones moins nécessaires.

C’est identique à la promesse de mise à jour logicielle que Google a faite pour la série Pixel 8, et c’est un signe rassurant que c’est quelque chose que nous verrons de la part de plus de fabricants de smartphones Android tout au long de l’année.

Samsung Galaxy Ring

À la toute fin de Unpacked, Samsung est parti sur une note surprenante — il a annoncé la « Galaxy Ring ». Cela fait des mois que nous entendons des rumeurs sur une bague connectée de Samsung, et les signes indiquaient une date de sortie en 2024. Cependant, il n’était pas clair à quel moment de l’année 2024 la bague devait sortir. Bien que Samsung n’ait pas lancé la Galaxy Ring aujourd’hui, elle a officiellement reconnu son existence pour la première fois.

Samsung n’a pas révélé grand-chose sur la Galaxy Ring, se contentant de confirmer qu’il s’agit d’un wearable de suivi de la santé et qu’il utilisera l’IA pour une partie de l’expérience. D’après le teaser, il ressemble beaucoup à la Oura Ring.

Le prix, la disponibilité et les caractéristiques complètes ne sont pas encore connus, mais nous en saurons certainement plus dans le courant de l’année.

