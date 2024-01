Samsung tease la Galaxy Ring, une nouvelle approche du suivi de santé

Samsung a dévoilé la série Galaxy S24 lors de son événement Unpacked, mais ce n’est pas tout ce dont l’entreprise a parlé. Elle aurait même gardé le meilleur pour la fin ! Vers la fin de l’événement, alors que la société parlait des améliorations qu’elle apportait à Samsung Santé, elle a montré un teaser de la Galaxy Ring, confirmant que ce nouveau facteur de forme arriverait dans un futur proche.

Cela fait maintenant un an que l’on entend dire que Samsung travaille sur un nouveau produit de santé et de fitness appelé Galaxy Ring. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une bague que l’on porte au doigt et qui permet de suivre des paramètres de santé essentiels.

Après la présentation des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, Samsung a annoncé un tout nouveau tracker de santé en forme d’anneau (ou de bague). Le livestream n’offrait pas la meilleure vue de l’appareil, mais il ressemble à un anneau noir assez standard avec quelques capteurs de santé visibles à l’intérieur. On peut supposer qu’il sera capable de suivre le rythme cardiaque et d’autres informations de santé sans avoir besoin d’un appareil plus encombrant au poignet, comme une smartwatch.

Samsung n’est pas la première entreprise à tenter d’intégrer des capteurs de santé dans une bague : la Oura Ring en est sans doute l’exemple le plus populaire. Lancée après une campagne Kickstarter réussie, la Oura Ring met l’accent sur le suivi du sommeil et la récupération — une caractéristique intéressante pour les personnes qui ont du mal à s’endormir avec une montre ou un bracelet encombrant au bras. Elle peut surveiller la fréquence cardiaque, la température corporelle et les mouvements.

Il y a aussi la bague Motiv Ring, qui a d’abord attiré l’attention parce qu’elle mettait l’accent sur le suivi de la condition physique, enveloppée dans une coque en titane durable et étanche. La Motiv peut suivre les pas, la fréquence cardiaque et les calories brûlées, et elle peut également servir de dispositif d’authentification à deux facteurs.

La concurrence est là !

On peut supposer que la Galaxy Ring aura des caractéristiques analogues à celles de la concurrence, et Samsung promet également qu’elle utilisera l’IA dans une certaine mesure. La société a déjà vendu les bracelets connectés Galaxy Fit et Galaxy Fit2 en tant que trackers de santé basiques et compacts, mais ces appareils ont été abandonnés il y a un certain temps. La Galaxy Ring pourrait être une nouvelle option pour les personnes qui souhaitent un suivi de la santé dans un appareil plus compact qu’une Galaxy Watch de taille normale, en utilisant le même logiciel Samsung Santé et l’intégration optionnelle de Google Fit.

Samsung n’a pas révélé le prix, la disponibilité ou d’autres informations sur la Galaxy Ring. La Oura Ring Gen 3 est vendu à partir de 329 euros, donc si la Galaxy Ring est une concurrente directe, elle pourrait avoir un prix similaire.