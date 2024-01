CES 2024 : MSI lance la console portable Claw, un rival du Steam Deck

MSI est le dernier fabricant de PC à tenter de s’attaquer au Steam Deck de Valve avec le Claw, un nouvel ordinateur de poche de jeu basé sur Windows qu’il annonce au CES.

À propos de la console MSI Claw, Eric Kuo, vice-président directeur et responsable de la division des ordinateurs portables au niveau mondial chez MSI, explique : « Dans le cadre de notre engagement à améliorer l’expérience de jeu de nos utilisateurs, nous souhaitons adresser tous les types de marchés et avons décidé de consacrer nos efforts au secteur des consoles portables. Nous avons mis au point des modèles uniques et exclusivement conçus pour les joueurs, et nous lançons aujourd’hui notre toute première console portable, la Claw, qui saura redéfinir les normes du marché du gaming portable ».

Le Claw est alimenté par le nouveau processeur Core Ultra (Meteor Lake) d’Intel annoncé le mois dernier et peut être équipé « jusqu’à » un Intel Core Ultra 7 155H, selon le communiqué de presse de MSI.

Au CES 2024, MSI indique prévoir de livrer trois modèles allant de 699 dollars à 799 dollars lorsqu’il arrivera au premier semestre de l’année — avec le niveau de base expédié avec un Core Ultra 5 et 512 Go de stockage.

Bien que Valve n’ait pas inventé le format PC de jeu portable, son lancement de la Steam Deck début 2022 a été suivi d’une vague de lancements de la part des principaux fabricants. Asus a lancé la ROG Ally, Lenovo a sorti la Legion Go, et même Logitech s’est impliqué avec la G Cloud, axée sur le streaming.

MSI a plusieurs arguments pour expliquer pourquoi son Claw mérite qu’on s’y intéresse. Elle est équipée d’un nouveau processeur d’Intel, qui prend en charge la technologie d’upscaling XeSS d’Intel dans les titres compatibles. MSI affirme que ce processeur permet à l’ordinateur de poche de jouer à des « titres AAA sans effort ». Ensuite, il y a la batterie de 53 Wh, qui, selon MSI, est la plus grande de sa catégorie et offre 2 heures d’autonomie à pleine charge, ainsi qu’un système de refroidissement avec des orifices d’aération qui sont 50 % plus grands que ceux de ses concurrents.

Optimisé pour le confort lors de longues sessions de jeu

Malgré son nom, MSI affirme que le Claw a été optimisé pour le confort lors de longues sessions de jeu. Avec 675 g, il est un peu plus lourd que le Steam Deck original et mesure 294 mm de large par 117 mm de haut et 21,2 mm d’épaisseur. MSI indique qu’il est équipé de boutons tactiles et de gâchettes à effet Hall, ce qui, avec un peu de chance, devrait s’avérer durable à long terme. Il est également équipé de joysticks à effet Hall, afin d’éviter toute dérive à l’avenir.

Le Claw dispose d’un écran IPS de 7 pouces 120 Hz avec une résolution de 1080 p et une luminosité typique de 500 nits, ce qui est analogue à l’écran que vous trouverez dans la ROG Ally, et MSI nous dit qu’il devrait également avoir un taux de rafraîchissement variable.

Les autres spécifications incluent 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage PCIe M.2 — le modèle à 799 dollars est livré avec cette quantité. Sur le dessus de l’appareil, on trouve un emplacement microSD pour ajouter de la capacité de stockage, un port Thunderbolt 4, une prise casque de 3,5 mm et un bouton d’alimentation équipé d’un capteur d’empreintes digitales. L’ordinateur de poche dispose également de boutons macro sur lesquels vous pouvez enregistrer diverses fonctions, et il y a une illumination RGB autour de chacun de ses pouces — un peu comme le ROG Ally d’Asus.

Windows 11 comme expérience logicielle

Côté logiciel, le Claw fonctionne sous Windows 11 avec le logiciel MSI Center M pour offrir des raccourcis vers vos jeux et vos bibliothèques de jeux. En plus des titres PC, MSI annonce que le Claw peut exécuter des jeux Android depuis son App Player.

Si l’afflux récent d’ordinateurs de poche de jeu nous a appris quelque chose, c’est que le facteur de forme de l’ordinateur de poche de jeu est rempli de compromis sans fin entre la puissance, la durée de vie de la batterie, la portabilité, les spécifications et, bien sûr, le prix. Nous devrons attendre pour savoir si MSI a trouvé le bon équilibre.