CES 2024 : la norme Wi-Fi Certified 7 apportera une connectivité plus rapide

Lors du CES 2024, la Wi-Fi Alliance a annoncé Wi-Fi Certified 7, une nouvelle technologie Internet sans fil qui sera utile pour la réalité étendue (XR), les jeux, la formation en 3D et bien plus encore. Selon l’alliance, Wi-Fi Certified 7 ouvrira une nouvelle ère de connectivité grâce à des fonctionnalités avancées conçues pour améliorer les performances du Wi-Fi et renforcer la connectivité dans une myriade de contextes.

Avec la certification, l’interopérabilité des appareils Wi-Fi 7 est garantie et, en 2024, nous verrons de nouveaux produits technologiques tels que des téléphones, des ordinateurs portables et des routeurs dotés de la norme, ce qui pourrait représenter d’énormes gains de vitesse et d’efficacité par rapport à la norme Wi-Fi 6E.

Offrant un débit élevé, une latence déterministe et une fiabilité accrue pour le trafic critique, Wi-Fi Certified 7 est prête à transformer diverses industries, en permettant des applications telles que l’AR/VR/XR multi-utilisateurs, la formation 3D immersive, les jeux, le travail hybride, l’Internet industriel des objets et l’automobile, a déclaré l’alliance.

La technologie Wi-Fi 7 devrait être rapidement adoptée, avec environ 231 millions d’appareils sur le marché en 2024 et 2,1 milliards d’appareils en 2028. Les premiers à adopter le Wi-Fi 7 seront les smartphones, les PC, les tablettes et les points d’accès (AP), tandis que les équipements des locaux des clients (CPE) et les équipements AR/VR gagneront progressivement du terrain.

Les principales caractéristiques de la norme Wi-Fi 7 sont, entre autres, les suivantes : canaux de 320 MHz, fonctionnement en liaison multiple (MLO), 4K QAM, 512 blocs compressés et efficacité spectrale améliorée. Ces innovations visent à fournir des canaux ultra-larges pour des vitesses d’appareils de plusieurs gigabits, un débit accru et une meilleure efficacité dans la communication sans fil.

Un plan pour l’avenir

Un consortium de géants de la technologie, dont Broadcom, CommScope, Intel, Maxlinear, MediaTek et Qualcomm, a dirigé le banc d’essai pour la certification, représentant les appareils pionniers marqués par Wi-Fi Certified 7.

Eric McLaughlin, d’Intel, a déclaré dans un communiqué que les vitesses de plusieurs gigabits, la réactivité analogue à celle d’un câble et la fiabilité permises par le Wi-Fi 7 garantiront une excellente expérience pour les utilisateurs.

Selon l’alliance, d’autres éléments de la nouvelle norme se traduiront par une efficacité, un débit et une stabilité accrus, et les appareils Wi-Fi 7 seront rétrocompatibles avec les versions précédentes de la norme Wi-Fi. Les appareils plus anciens ne bénéficieront pas directement des nouvelles fonctionnalités d’un routeur Wi-Fi 7, mais les nouveaux ordinateurs portables et téléphones ne tarderont pas à en profiter. Pour l’instant, il est plus utile de considérer un nouveau routeur Wi-Fi 7 comme une infrastructure mise à niveau — un plan pour l’avenir.