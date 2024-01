CES 2024 : Acer lance les Swift Go 14 & 16 et Swift X 14 avec des capacités IA renforcées

Acer s’apprête à lancer de nouvelles versions de ses ordinateurs portables ultra-portables Swift Go 14, Swift Go 16 et Swift X 14. Cette mise à jour comprend de nombreux éléments magiques liés à l’intelligence artificielle, mais elle s’accompagne également d’améliorations matérielles tangibles.

Annoncés au CES 2024, les nouveaux Acer Swift Go 14 et Swift Go 16 sont équipés des derniers processeurs Core Ultra d’Intel et de la carte graphique Intel Arc. Les deux ordinateurs portables peuvent être configurés avec un puissant chipset Intel Core Ultra 9 185H et une nouvelle connectivité Wi-Fi 7. De plus, Acer double la capacité maximale de stockage et de mémoire vive de ces ordinateurs portables. Les modèles précédents étaient limités à 1 To de stockage et 16 Go de RAM, mais les nouveaux modèles atteignent 2 To et 32 Go.

Les deux portables Swift Go conservent leur excellente sélection de ports — deux ports USB-C TB4, un port USB-A avec charge hors ligne, une prise HDMI 2.1 et un emplacement microSD. Fait intéressant, le nouveau Swift Go 14 est désormais proposé avec un écran à 120 Hz, mais uniquement si vous choisissez une configuration IPS. Si vous optez pour un écran OLED, vous devrez vous contenter de l’ancien taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran OLED du modèle 16 pouces est toujours à 120 Hz.

Si vous êtes un fan inconditionnel d’Acer, vous avez peut-être une impression de déjà-vu. Vous pensez peut-être au Swift Go 14 équipé d’un Intel Core Ultra qu’Acer a lancé en décembre 2023. Ou peut-être pensez-vous au Swift Go 16 d’AMD, vendu avec le Wi-Fi 7 et 32 Go de mémoire vive en mai 2023 ! Tout cela est un peu confus.

Quoi qu’il en soit, le Swift X 14, conçu par des créateurs, a lui aussi droit à son lot de récompenses. Dans sa meilleure configuration, le nouveau Swift X 14 est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7, d’une puissante carte graphique RTX 4070 (au lieu de RTX 4050) et d’un écran de 14,5 pouces à 120 Hz. Si vous achetez le modèle OLED, vous bénéficiez d’une résolution améliorée de 2 880 x 1 880 pixels, mais la version IPS conserve une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Acer conserve la capacité de stockage maximale de 1 To des modèles précédents, mais la mémoire vive maximale passe de 16 à 32 Go.

Une IA au cœur de l’expérience

En dehors des améliorations matérielles tangibles, les nouveaux ordinateurs portables d’Acer sont dotés de plusieurs technologies d’intelligence artificielle. La qualité du microphone et de la webcam est renforcée par l’IA, et le Swift X 14 utilise DLSS 3.0 pour améliorer les graphismes dans les jeux. Mais ces éléments étaient déjà inclus dans les ordinateurs portables précédents. Il n’y a que deux nouvelles fonctionnalités d’IA : une touche Copilot dédiée et la technologie Intel AI Boost.

La touche Copilot dédiée a été annoncée par Microsoft la semaine dernière. Il s’agit simplement d’une touche du clavier qui fait apparaître le panneau Copilot AI (le raccourci Windows + C donne les mêmes résultats). Intel AI Boost est un peu plus intéressant, car il est censé réduire l’impact des tâches d’intelligence artificielle sur la batterie. Mais Acer s’en tient à ses anciennes estimations d’autonomie : 12,5 heures pour le Swift Go 14, et 10,5 heures pour le Swift Go 16. Aucune estimation de l’autonomie n’a été fournie pour le Swift X 14.

Les Acer Swift Go 14 et Swift Go 16 seront lancés en févirer 2024. Les prix commencent respectivement à 1 099 et 1 149 euros. Acer commencera à vendre le Swift X 14 en février à partir de 1 799 euros. Notez que le GPU de la Swift X 14 fonctionne probablement à une puissance assez faible, de sorte que la configuration de base RTX 3050 pourrait ne pas être assez puissante pour certains joueurs.