CES 2024 : Acer lance de nouveaux modèles Aspire avec des performances améliorées

Les ordinateurs portables Acer sont probablement parmi les meilleurs que vous puissiez acheter. Ils sont suffisamment puissants, et pourtant, ils parviennent à atteindre un rapport prix/performances que peu d’autres fabricants peuvent atteindre.

Hier, lors du CES 2024, Acer vient d’annoncer une série de nouveaux ordinateurs portables pour démarrer l’année 2024 du bon pied, y compris un rafraîchissement de la gamme Acer Aspire.

Acer a dévoilé ses derniers ordinateurs portables de la gamme Aspire. Le Aspire Vero 16 (qu’Acer qualifie de “AI PC”, apparemment) est équipé des derniers processeurs Intel Core Ultra 7, offrant la puissance et les nouvelles fonctionnalités qui accompagnent la dernière gamme de puces d’Intel. Il dispose également d’un écran 16 pouces au format 16:10, d’une compatibilité Wi-Fi 7 et d’une autonomie de 10,5 heures. Il devrait donc s’agir d’un excellent ordinateur portable pour tout ce qui concerne la navigation de base, les travaux de productivité plus lourds et les jeux légers.

Acer met également à jour sa gamme d’ordinateurs portables Aspire Go avec de nouveaux modèles de 15,6 et 14 pouces, destinés aux utilisateurs quotidiens, avec différentes options de processeurs et d’écrans. Le Aspire Go 14, en particulier, est disponible avec des processeurs Intel Core i3 N-Series ou AMD Ryzen 7000 Series. Que vous soyez de l’équipe bleue ou de l’équipe rouge, il devrait donc y avoir une option (bon marché) pour vous.

Acer étend également sa gamme de 3D en stéréoscopie SpatialLabs à la gamme d’ordinateurs portables Aspire avec le Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition. Cet ordinateur portable est équipé d’un processeur Intel Core i7-13620H et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, ce qui le rend idéal pour toutes sortes d’utilisations créatives (et probablement pour les jeux). L’intégration des applications SpatialLabs et des fonctions alimentées par l’IA améliore la visualisation 3D et la création de contenu sans avoir besoin de lunettes spécialisées.

Le Aspire Vero 16 devrait être disponible en mars, à partir de 1 199 euros. Le Aspire Go 15 devrait être commercialisé en février, à partir de 529 euros, et le Aspire Go 14 en mars, à partir de 549 euros pour la version Intel et de 649 euros pour le modèle AMD. Enfin, le Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition sera disponible en mars, à partir de 1 499 euros.