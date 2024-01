La touche Copilot de Microsoft, une innovation majeure pour les claviers PC en 2024

Microsoft souhaite que 2024 soit « l’année de l’IA PC » et donne le coup d’envoi avec un changement important du clavier des nouveaux ordinateurs portables et PC. En effet, Microsoft et ses partenaires PC prévoient d’ajouter une touche « Copilot » à vos claviers PC, ce qui permettra de lancer facilement et intuitivement l’IA Copilot de Microsoft — et d’éviter d’utiliser une solution d’IA d’un concurrent.

Les fabricants de PC semblent se préparer à remplacer l’une des touches existantes du no man’s land situé à droite de la barre d’espacement du PC par une touche qui lancera Copilot sur commande. Actuellement, vous pouvez utiliser le raccourci Win + C.

« Au cours des prochains jours avant et pendant le CES, vous commencerez à voir la touche Copilot sur de nombreux nouveaux PC Windows 11 de nos partenaires de l’écosystème, avec une disponibilité à partir de la fin février jusqu’au printemps, y compris sur les prochains appareils Surface », a écrit Yusuf Mehdi, qui supervise maintenant les activités Windows et Surface après le départ de Panos Panay, dans un article de blog.

Bien sûr, Copilot est disponible sous Windows, et il est maintenant officiellement disponible sur iOS et Android.

D’après les premières impressions des nouveaux PC, la nouvelle touche pourrait potentiellement remplacer la touche « menu » sur certains PC Windows, comme les appareils Microsoft Surface, qui sont rarement utilisés. Elle pourrait également remplacer toute touche « Alt » existant au même endroit, en fonction du fabricant et de la disposition de son clavier. Si Windows Copilot n’est pas encore disponible dans votre pays (pas le cas en France), la touche Copilot lancera Windows Search à la place.

« Le premier changement significatif du clavier Windows PC »

Microsoft se prépare pour 2024 à une refonte de Windows, probablement connue sous le nom de Windows 12, qui s’appuiera fortement sur l’IA. Mehdi s’est fait l’écho de cette attente. « Alors que nous entamons cette nouvelle année, nous sommes remplis d’optimisme et d’excitation », a écrit Mehdi. « Nous continuerons à construire Windows pour qu’il soit la destination des meilleures expériences en matière d’IA. Cela nécessitera un système d’exploitation qui brouille les lignes entre le traitement local et le traitement dans le cloud. L’année à venir promet d’être tout simplement extraordinaire ! ».

Selon Mehdi, l’introduction de la touche Copilot « marque le premier changement significatif du clavier Windows PC depuis près de trois décennies ».

Ce n’est pas tout à fait vrai. Microsoft a elle-même tenté d’inciter les fabricants d’ordinateurs portables à intégrer une touche Cortana à leurs appareils, ce que Toshiba a fait. Malheureusement, l’ajout de la touche Cortana n’a pas été retenu et Toshiba a disparu (dans Sharp), tout comme Cortana elle-même. Quant à la touche Copilot ? Nous verrons bien.