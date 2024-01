CES 2024 : Belkin lance des accessoires de charge innovants, incluant Qi2 et GaN

Belkin renforce sa gamme d’accessoires au CES 2024 avec une nouvelle gamme d’accessoires de charge sans fil et des chargeurs filaires plus petits et plus puissants, le tout grâce à deux technologies relativement nouvelles adoptées par le célèbre fabricant d’accessoires.Au CES 2024, Belkin a dévoilé une gamme de chargeurs sans fil Qi2 et des chargeurs filaires GaN, promettant une charge plus rapide et plus efficace pour les appareils.

Grâce à la nouvelle norme Qi2, Belkin sort un nouveau support magnétique BoostCharge Pro 3-en-1 qui offrira un support de charge sans fil universel de 15 watts et le BoostCharge Pro Magnetic Power Bank, qui fournit plus d’énergie pour les besoins de charge en déplacement.

En ce qui concerne les appareils filaires, un nouveau chargeur de 200 watts promet suffisamment de jus pour recharger en toute sécurité jusqu’à quatre appareils USB-C simultanément dans un format remarquablement compact. Il existe également une station d’accueil compacte 6-en-1 pour ordinateur portable.

Support magnétique BoostCharge Pro 3-en-1

Les supports BoostCharge Pro de Belkin comptent parmi les solutions de recharge les plus élégantes et les plus populaires pour les utilisateurs d’iPhone possédant plusieurs appareils, et le nouveau support magnétique BoostCharge Pro 3-en-1 ne fait pas exception à la règle.

Il reprend le même design que l’emblématique support MagSafe de l’entreprise, avec une petite touche pratique — littéralement. Le socle de recharge est désormais ajustable à presque tous les angles, qu’il s’agisse de poser votre iPhone à plat ou de le placer perpendiculairement à votre bureau ou à votre table.

Cette opération est facilitée par une charnière réglable qui brille par son absence sur tous les supports MagSafe que nous avons vus jusqu’à présent.

Le nouveau support de Belkin utilise désormais la recharge Qi2 moderne avec le profil de puissance magnétique (MPP) open source, qui peut fournir une recharge de 15 W à n’importe quel iPhone compatible — c’est-à-dire n’importe quel iPhone 15 ou iPhone 15 Pro ou un iPhone 13 ou iPhone 14 fonctionnant sous iOS 17.2 ou une version ultérieure.

Comme les autres supports de Belkin, le nouveau support magnétique BoostCharge Pro 3-en-1 propose également un chargeur pour Apple Watch qui offre un support à la charge rapide de l’Apple Watch Series 7 ou ultérieure et de l’Apple Watch Ultra, ainsi qu’un socle de charge optimisé pour vos AirPods ou autres écouteurs sans fil.

Le BoostCharge Pro 3-in-1 Magnetic Stand sera vendu au prix de 150 dollars et sera disponible sur certains marchés dans le monde entier en mars.

BoostCharge Pro Magnetic Power Bank

Dans la même veine que le nouveau support magnétique de Belkin, la société a également dévoilé une batterie externe magnétique Qi2 MPP sous la même marque, capable de fournir jusqu’à 15 W d’énergie sans fil à l’iPhone 13 ou aux modèles ultérieurs, ainsi qu’à d’autres appareils compatibles Qi2.

Une béquille intégrée vous permet de soutenir votre téléphone pour regarder des vidéos ou lire en déplacement. Comme les autres blocs-batteries magnétiques, il est compatible avec les étuis MagSafe.

Le BoostCharge Pro Magnetic Power Bank sera disponible dans les versions 5 000 mAh, 8 000 mAh et 10 000 mAh respectivement au prix de 60, 80 et 100 dollars. Il prend également en charge la charge passthrough via le port USB-C afin que vous puissiez alimenter le power bank et votre smartphone en même temps. Il sera disponible en mars sur certains marchés dans le monde entier.

Chargeur BoostCharge Pro 4 ports USB-C GaN

Les chargeurs muraux USB Type-C dotés de plusieurs ports ne manquent pas, mais seuls quelques-uns ont une puissance suffisante pour alimenter plusieurs appareils plus volumineux à la fois. Belkin vient de révéler une nouvelle option au CES 2024 avec quatre ports et une sortie maximale de 200 W.

Le Belkin BoostCharge Pro 4 — Port USB-C GaN Charger 200W (nom génial, je sais) est un grand chargeur mural doté d’un cordon d’alimentation secteur détachable de 1,5 m. Il peut charger jusqu’à quatre appareils simultanément — Belkin affirme qu’il peut faire passer un iPhone 15 Pro de 0 à 50 % en 21 minutes, et de 0 à 50 % pour un MacBook Pro de 16 pouces en 30 minutes.

Les ports sont tous de type USB-C. Si vous souhaitez connecter des appareils dotés de connexions fixes de type A (comme de nombreux adaptateurs d’alimentation pour smartwatches), vous aurez besoin d’un adaptateur USB-C vers A.

Comme pour la plupart des autres chargeurs multiports, la puissance de sortie exacte varie en fonction du nombre d’appareils connectés et des besoins en énergie de chacun d’entre eux. Il peut fournir un maximum de 140 W sur un seul port, les autres ports se partageant les 60 W restants (d’où le nom 200 W). Cela vous permettrait d’alimenter presque n’importe quel ordinateur portable USB-C tout en chargeant rapidement un smartphone ou une tablette. Vous pouvez également brancher plusieurs appareils dont la vitesse de charge maximale est inférieure, comme les smartphones et les smartwatches, et ils se chargeront tous à une vitesse rapide.

Le chargeur est également compact pour sa capacité de charge, mesurant seulement 92 x 118,5 x 35,5 mm et pesant 650 g. Il est conçu pour s’adapter au dessus des tables et des bureaux, ce qui vous permet d’accéder facilement aux ports sans avoir à vous pencher vers la prise murale.

Le BoostCharge Pro prend en charge l’USB Power Delivery 3.1 (USB-PD) et le PPS, ce qui lui permet d’offrir les vitesses de charge les plus rapides pour des appareils tels que l’iPhone 15, la série Galaxy S, les Apple MacBook et MacBook Pro, les modèles iPad USB-C, et bien d’autres encore.

Le chargeur Belkin BoostCharge Pro 4 — Port 200W sera disponible en mars 2024 et coûtera 130 dollars. Il sera disponible sur le site Web de Belkin et auprès des principaux revendeurs. C’est à peu près le même prix que la concurrence.

Station d’accueil 6-en-1 Core GaN

La nouvelle station d’accueil 6-en-1 Core GaN de Belkin est un autre exemple du miracle de la technologie GaN. D’une taille d’environ 7,62 cm de chaque côté, cette station d’accueil de poche offre des connexions pour le HDMI 4K et le Ethernet Gigabit, ainsi que deux ports USB-A et deux ports USB-C, dont l’un fournit une alimentation de 96 W.

Grâce à sa petite taille, vous pourrez non seulement réduire l’encombrement de votre bureau, mais il s’agit également d’une excellente solution à emporter en déplacement dans les salles de conférence et les chambres d’hôtel.

La station d’accueil 6-en-1 Core GaN est disponible dès maintenant sur Belkin.com au prix de 140 dollars, et devrait être bientôt disponible chez certains revendeurs dans le monde entier.