Les OnePlus Buds 3 arrivent en Europe avec des fonctionnalités premium à prix réduit

Vous envisagez de commencer la nouvelle année en achetant les OnePlus Buds Pro 2 avec une belle remise de 50 euros par rapport au prix de lancement de 179 euros ? Pas si vite, car vous pourriez bientôt être en mesure d’obtenir des écouteurs tout aussi impressionnants de la société à un prix encore plus bas que 129,99 euros.

Non, les OnePlus Buds Pro 3 ne sont probablement pas pour tout de suite, mais les OnePlus Buds 3 « standard » de la marque chinoise sont très certainement prêts pour un lancement national cette semaine, qui sera probablement suivi d’une expansion occidentale avant la fin du mois de janvier.

Plus précisément, une « présentation » européenne « officielle » devrait avoir lieu dès le 23 janvier, du moins selon Max Jambor sur le site allemand Allround-PC.

Il s’agit également de la date récemment confirmée pour le lancement des Buds 3 en Europe. Il s’agit également de la date d’annonce mondiale récemment confirmée pour les smartphones haut de gamme OnePlus 12 et 12R, et il est donc parfaitement logique d’anticiper une présentation simultanée des trois gadgets de nouvelle génération.

Ce qui est presque garanti, c’est que le prochain grand rival de l’entreprise, les AirPods Pro 2, ne coûtera que 99 € sur le vieux continent. Ce n’est pas seulement bien en dessous des prix des écouteurs ultra-premium d’Apple mentionnés ci-dessus, ainsi que des Galaxy Buds 2 Pro de Samsung, mais aussi en dessous des OnePlus Buds Pro 2 à 179 € et des OnePlus Buds Pro 2R à 149 €.

Un lancement très attendu !

Cela peut sembler facile à expliquer par l’absence de marque Pro sur le OnePlus Buds 3, mais avec toutes les raisons de s’attendre à une annulation active du bruit à la pointe de la technologie, à une « qualité sonore exceptionnelle » et à une autonomie de batterie de premier ordre, on peut prédire sans risque l’arrivée imminente d’un véritable champion du rapport qualité/prix.

Selon le rapport, les écouteurs abriteront chacun un tweeter de 6 mm et un woofer de 10,4 mm. Avec l’étui, ils auront une autonomie de 44 heures, soit 5 heures de plus que les Buds Pro 2. Parmi les caractéristiques notables des Buds 3, citons la prise en charge du son 3D pour l’audio spatial, le LHDC 5.0 permettant un streaming à faible latence, Google Fast Pair, ainsi qu’une annulation active du bruit de 48 dB. Tout ce qui est listé jusqu’à présent est presque identique à ce dont les Buds Pro 2 sont capables, bien que les anciens appareils aient un woofer de 11 mm légèrement plus grand pour les basses.

D’après les descriptions du produit publiées par OnePlus, il est clair que les OnePlus Buds 3 ressemblent beaucoup à leurs « cousins » de la marque Pro, ce qui nous rend encore plus optimistes quant à la valeur et au succès de ces derniers.