Palmarès des Steam Awards 2023 : les jeux vidéo qui ont marqué l’année

Alors que 2023 se termine et qu’une nouvelle année commence, de nombreuses plateformes de jeux vidéo terminent leurs propres remises de prix.

Steam a emboîté le pas avec les Steam Awards 2023, qui récompensent les jeux les plus vendus et les plus populaires de l’année 2023. Après avoir comptabilisé les votes des joueurs du monde entier, la liste complète des gagnants est maintenant disponible.

Les Steam Game Awards permettent de présélectionner des titres pendant les Ventes automnales Steam, et les nominations finales et le vote commencent pendant les Ventes d’hiver Steam. Steam annonce les résultats des récompenses à la fin des soldes, et la tradition se poursuit cette année encore. Voici tous les gagnants des Steam Awards 2023.

Le jeu de l’année : Baldur’s Gate 3

Le jeu VR de l’année : Labyrinthine

Le prix du travail d’amour : Red Dead Redemption 2

Meilleur jeu sur Steam Deck : Hogwarts Legacy

Meilleur entre amis : Lethal Company

Style visuel exceptionnel : Atomic Heart

Jeu le plus innovant : Starfield

Meilleur Jeu auquel vous êtes nul : Sifu

Meilleure bande originale : The Last of Us

Meilleur jeu riche en histoire : Baldur’s Gate 3

S’asseoir et se détendre : Dave The Diver

La liste des gagnants des Steam Awards 2023 fait froncer les sourcils

La plupart des gagnants des Steam Awards 2023 ont mérité leur place et leurs victoires de haute lutte. Le meilleur exemple est Lethal Company, qui a pris la communauté d’assaut, et le fait qu’il obtienne une victoire dans la catégorie meilleure entre amis est justifiable. Après tout, c’est un jeu qui est super amusant à jouer entre amis et qui vous fait rire.

Cependant, quelques gagnants dans certaines catégories ont lancé des discussions animées sur la question de savoir si les prix devraient principalement rester votés par les fans. Hogwarts Legacy, un jeu qui tourne péniblement sur une Steam Deck dès sa sortie de la boîte, et Red Dead Redemption 2, un jeu qui n’a bénéficié d’aucune mise à jour au cours des deux dernières années, en remportant leurs catégories respectives, soulèvent de nombreuses questions.

En fin de compte, ces prix sont décernés par les fans. Cela signifie que les joueurs de Steam nomment et votent pour les finalistes. Valve n’a donc aucune influence sur le résultat. Tout ce qu’elle fait, c’est d’organiser les prix et de publier les résultats.

Cependant, Steam devrait peut-être s’impliquer un peu dans ces récompenses, surtout lorsque les nominations et les résultats peuvent être influencés par les joueurs dans des directions aussi bizarres.