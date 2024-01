Samsung Galaxy A55 : premier aperçu avant le lancement officiel

Le Galaxy A55, qui n’a pas été annoncé, a fait les gros titres à plusieurs reprises par le passé, mais si vous n’en avez jamais entendu parler, il s’agit du prochain smartphone de milieu de gamme de Samsung, équipé de l’une de ses puces, le Exynos 1480.

Si les rapports précédents contenaient des informations sur les spécifications du smartphone, le plus récent contient des rendus montrant le Galaxy A55 sous tous les angles. Les images publiées par Android Headlines présentent un joli Galaxy A55 doté d’un cadre métallique et d’une forme rectangulaire.

Mais le design du smartphone ne devrait pas être une surprise étant donné que son prédécesseur ressemble à peu près au même. Le cadre plat et métallique, ainsi que les bordures étroites, confèrent au smartphone un aspect haut de gamme.

Les rendus confirment que le Galaxy A55 sera disponible en au moins trois coloris : Awesome Iceblue, Awesome Lilac et Awesome Navy. On ne sait pas encore combien il coûtera, mais il est bon de rappeler que le Galaxy A54 a été lancé pour la modique somme de 499 euros.

En ce qui concerne les spécifications, les rapports précédents suggèrent que le Galaxy A55 sera équipé du processeur Exynos 1480 de Samsung, couplé à 8 Go de RAM et, éventuellement, à 256 Go de stockage interne.

Un lancement après la série Galaxy S24

De plus, le smartphone serait équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels, tout comme le Galaxy A54, et d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une vitesse de charge rapide de 25 W, ce qui a déjà été confirmé grâce à sa certification 3 C.

C’est à peu près tout ce que nous savons sur le Galaxy A55, mais nous attendons plus d’informations dans les semaines qui précèdent sa présentation officielle, qui devrait avoir lieu peu après le lancement du Galaxy S24, probablement au MWC 2024.