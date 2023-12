LG annonce le Gram Pro, un ordinateur ultra-léger avec IA, avant le CES 2024

C’est à nouveau le moment de l’année où les entreprises technologiques dévoilent leur gamme qui sera présentée lors de la première édition du CES, LG dévoilant les dernières nouveautés de sa série d’ordinateurs portables phare, le Gram. L’année prochaine, le monde découvrira le LG Gram Pro, un appareil ultra-mince qui fera ses grands débuts au CES 2024, et qui se vantera également des fonctionnalités alimentées par l’IA qui l’accompagnent. Si vous êtes à la recherche d’écrans OLED et de meilleurs graphismes, alors lisez la suite de cet article.

Cela fait suite aux nombreuses autres annonces faites par LG il y a quelques heures et quelques jours, le géant technologique sud-coréen se lançant massivement dans l’IA.

LG prépare donc son dernier concurrent dans l’industrie des ordinateurs portables, centré sur une nouvelle offre de sa célèbre plateforme Gram. Il s’agit du LG Gram Pro et du LG Gram Pro 2-en-1, destinés à élargir sa gamme en 2024. Le Gram Pro 16 est disponible en version Wide Quad standard ou avec un écran OLED, ainsi qu’en version 2-en-1. Le 2-en-1 est à la fois un ordinateur portable et une tablette, doté d’un écran tactile, d’une charnière réglable à 360 degrés et d’un stylet sans fil rechargeable.

Comme la plupart des modèles précédents de LG, ces appareils seront dotés d’un boîtier ultra-léger et de spécifications massives, tous les modèles étant équipés de processeurs Intel Core Ultra, de NVIDIA GeForce RTX 3050 et de disques durs NVMe PCIe 4.0. De plus, ces nouveaux Gram Pro seront les premiers ordinateurs portables LG à disposer d’un double système de refroidissement. Dans la gamme Pro, les processeurs incluent le matériel NPU AI Boost d’Intel pour accélérer les tâches d’intelligence artificielle traitées localement sur l’appareil.

La série standard LG Gram sera disponible en quatre tailles d’écran différentes (14, 15, 16 et 17 pouces) et sera équipée de processeurs Intel Core Ultra. Ils intègrent tous des caméras Full HD, ce qui rend les plus petits particulièrement pratiques pour les appels Zoom inattendus lors des déplacements professionnels. Mais même les plus grands pèsent moins que votre paire d’haltères la plus légère — la gamme complète va de 1,09 à 1,35 kg. Les deux plus grands modèles sont dotés d’un écran de 2 560 × 1 600 pixels, ce qui les rend plus adaptés au visionnage de vidéos, à la lecture prolongée sur Internet ou à la retouche de photos.

Fonctionnalités d’IA massives pour le LG Gram Pro

Engadget a souligné que les nouveaux Gram Pro de LG seraient dotés de fonctions d’IA massives, centrées sur la nouvelle puissance pour offrir plus à ses utilisateurs. Tout d’abord, l’IA sera accessible et gérera toutes les charges de travail sans avoir besoin d’une connexion réseau.

D’autre part, l’IA donne un coup de pouce aux applications Link de LG qui permettront des connexions transparentes avec d’autres appareils LG Gram, Android et iOS. Les utilisateurs peuvent également utiliser l’IA pour trier les fichiers et les photos, améliorer les connexions à l’écosystème Link de périphériques tels que les claviers et les souris, et bien plus encore.

Même si LG ne rivalise pas massivement avec d’autres marques en ce qui concerne ses appareils technologiques grand public, l’entreprise reste l’un des piliers renommés de l’industrie, offrant des mises à jour significatives à sa gamme. La prochaine présentation de LG au CES 2024 s’annonce massive.