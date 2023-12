Honor annonce le lancement de la série Magic 6 et de Magic OS 8.0 le mois prochain

Selon les dernières rumeurs, les prochains Magic 6 et Magic 6 Pro de Honor seront équipés du nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Ils seront dotés d’un écran OLED quadruple courbure et offriront un support à la charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

