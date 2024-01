LG prépare un lancement majeur dans le XR pour rivaliser avec Apple et Meta

LG a annoncé qu’elle mettait son expertise en matière de téléviseurs OLED au service de l’espace XR (réalité étendue) et qu’elle prévoyait de lancer une sorte d’appareil l’année prochaine.

Le rapport provient du média sud-coréen The Guru dans lequel le PDG de LG Electronics, Cho Joo-wan, a déclaré à un journaliste au CES 2024 que « [LG] lancera un appareil XR dès l’année prochaine ».

On ne sait pas grand-chose d’autre sur cet appareil. Cependant, des rumeurs ont circulé à la fin de l’année dernière selon lesquelles LG travaillait sur un casque VR, qui serait alimenté par le Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, qui n’avait pas été annoncé à l’époque. La même rumeur avait prédit que le casque Samsung XR/VR utiliserait ce nouveau chipset, donc même s’il faut prendre cette dernière fuite avec des pincettes, il y a de bonnes chances qu’elle soit exacte.

Si le casque LG est effectivement doté d’un Snapdragon XR2+ Gen, nous devrions nous attendre à ce qu’il s’agisse d’un casque XR haut de gamme qui rivalisera avec le Vision Pro d’Apple, qui sera bientôt commercialisé. Cela signifie également que le casque sera probablement cher.

Comme l’indique un rapport d’Upload VR sur l’annonce de l’appareil LG XR, la langue coréenne ne fait pas toujours la différence entre le singulier et le pluriel. Il est donc possible que LG veuille sortir plus d’un appareil XR en 2025 — et si c’est le cas, nous nous attendons à voir un rival haut de gamme du Vision Pro, et une option plus abordable qui rivalise avec le Meta Quest 3 ou le XREAL Air 2 Ultra récemment annoncé.

LG travaille-t-elle seule ?

Outre Qualcomm, LG pourrait travailler avec un autre vétéran du marché de réalité étendue pour donner vie à son casque — Meta, bien que les rapports suggèrent que ce serait LG qui aiderait Meta et non l’inverse. Nous avons entendu en 2023 que Meta cherchait à s’associer à LG pour créer des écrans OLED pour ses casques XR.

Cela dit, il est possible que LG travaille sur un projet XR sans Meta.