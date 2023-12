OPPO confirme le lancement de la série Find X7 le 8 janvier avec un partenariat Hasselblad

Après des rumeurs et des teasers, OPPO a confirmé le lancement de la série Find X7 lors d’un événement en Chine le 8 janvier. Il s’agira des Find X7 et X7 Ultra, avec des dos en verre et en cuir, et un marquage H au dos pour Hasselblad. Il y a un téléobjectif périscopique et les deux smartphones sont dotés d’un écran incurvé.

Outre la date de lancement, la société a téléchargé une vidéo sur son compte Weibo, confirmant le design des deux smartphones. Il faut s’attendre à un bloc de caméra circulaire et à une coque arrière bicolore. Il semble que l’entreprise utilise du verre pour la zone autour du bloc de la caméra et du cuir végétalien pour le reste du dos.

Toujours en ce qui concerne le design, la vidéo de OPPO confirme que la série Find X7 sera dotée d’un curseur d’alerte. Si vous aimez cette fonction sur les smartphones OnePlus mais que vous souhaitez un smartphone plus haut de gamme, la gamme Find X7 pourrait vous convenir.

Le OPPO Find X7 et le Find X7 Ultra seront disponibles en quatre coloris : Sea and Sky, Smoke & Cloud Purple, Desert Silver Moon, et Pine Shadow & Ink Rhythm. Selon certaines informations, le modèle Ultra sera doté de la communication par satellite OPPO Find.

Les OPPO Find X7 (PHZ110) et X7 Ultra (PHY110) devraient être dotés d’une fonction de charge rapide SuperVOOC de 100 W, selon la certification 3C. OPPO a déjà confirmé le SoC Snapdragon 8 Gen 3 pour le Find X7 Ultra, et le OPPO Find X7 a déjà fait surface avec le SoC Dimensity 9300. Les smartphones seront proposés avec 12/16 Go de RAM, et jusqu’à 1 To de stockage.

Rendez-vous en janvier

D’après les rumeurs, le OPPO Find X7 Ultra devrait être doté d’un écran 2K de 6,82 pouces avec une dalle LTPO d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et ajouter un curseur d’alerte à trois niveaux. Les images confirment une ouverture de f/1.6 pour la caméra principale et une longueur focale de 15-70 mm pour les caméras du X7, tandis que le X7 Ultra sera doté d’une ouverture de f/1.8 pour la caméra principale et d’une longueur focale de 14-135 mm pour les caméras.

Nous devrions avoir plus de détails sur la série X7 dans les prochains jours.