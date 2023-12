OnePlus Ace 3, alias OnePlus 12R, écran OLED 1.5K et protection des yeux avancée confirmés

Alors que le lancement du OnePlus Ace 3 approche, ses caractéristiques techniques sont confirmées. Le smartphone devrait faire ses débuts en Chine le 4 janvier, avant d’être lancé mondialement le 23 janvier sous le nom de OnePlus 12 R. Récemment, les spécifications complètes du OnePlus 12R ont fait l’objet d’une fuite, mais les spécifications de l’écran sont restées mystérieuses. Aujourd’hui, OnePlus a fait la lumière sur l’écran du prochain smartphone.

Selon la page Weibo de OnePlus, le OnePlus Ace 3 (OnePlus 12R) sera doté d’un écran OLED d’une résolution de 1,5 K fabriqué par BOE. L’écran affiche une luminosité maximale de 4500 nits et un circuit LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) 8T à la pointe de l’industrie, qui optimise la consommation d’énergie tout en maintenant des performances d’affichage exceptionnelles.

Le OnePlus Ace 3 (OnePlus 12R) intégrera également la technologie de protection des yeux Bright Eyes développée par l’entreprise. Cette technologie surveille la santé oculaire de l’utilisateur et ajuste automatiquement la luminosité et la température des couleurs de l’écran afin de réduire la fatigue visuelle et de filtrer la lumière bleue nocive.

Fondamentalement, le OnePlus Ace 3, alias OnePlus 12R, hérite de l’écran du OnePlus 12 à une exception près : la résolution de l’écran. Contrairement à la résolution 2K du OnePlus 12, le OnePlus Ace 3 (OnePlus 12R), comme indiqué ci-dessus, aura une résolution de 1,5 K.

De plus, le OnePlus Ace 3 devrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le OnePlus Ace 3 devrait être équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2, un processeur un peu plus ancien que le dernier né de Qualcomm. Ce compromis est probablement fait pour aider à maintenir le prix de l’appareil plus bas que le fleuron OnePlus 12.

Un lancement imminent

Selon les rumeurs, les configurations de RAM comprendraient 12 Go et 16 Go, avec des options de stockage allant de 256 Go à 1 To. L’appareil devrait fonctionner sous OxygenOS 14, basé sur Android 14, dès sa sortie de la boîte.

Le lancement officiel du OnePlus Ace 3 étant imminent, nous attendons avec impatience le dévoilement officiel de toutes les spécifications de l’appareil. Parallèlement au smartphone, OnePlus devrait également présenter ses derniers écouteurs OnePlus Buds Pro.