Oculink dans les PC grand public : Lenovo prendra les devants avec le ThinkBook 14+

Entre-temps, il y a des avantages significatifs à s’en tenir à la norme Thunderbolt/USB . Les ports sont plus petits et prennent donc moins de place sur un ordinateur portable. Ils prennent en charge les câbles réversibles. Et ils sont rétrocompatibles avec d’autres normes qui utilisent le connecteur USB-C, ce qui signifie que si vous ne prévoyez pas de brancher un eGPU, vous pouvez utiliser le port pour charger votre ordinateur portable, brancher une webcam, une souris, un clavier, une imprimante, un périphérique de stockage, une interface audio, ou à peu près n’importe quoi d’autre.

L’ajout d’un dock graphique à 63 Gb/s avec un GPU Radeon RX 7600M contribuerait certainement beaucoup à vous permettre d’utiliser l’ordinateur portable comme une machine de jeu lorsqu’il est posé sur son dock, tout en l’utilisant comme un ordinateur portable polyvalent en déplacement. Mais il en va de même pour une station d’accueil Thunderbolt 4 (et ce sera encore plus vrai lorsque Thunderbolt 5 arrivera).

Il est également possible que nous voyions des stations d’accueil graphiques encore plus rapides à l’avenir si cette technologie prend de l’ampleur dans les appareils grand public.

Parmi les premiers GPU externes compatibles avec Oculink figurent le GPD G1 et l’ONEXGPU, deux eGPU compacts et portables dotés d’une carte graphique AMD Radeon RX 7600M. Ces stations d’accueil prennent en charge des vitesses allant jusqu’à 63 Gb/s, ce qui n’est pas proche du maximum pris en charge par Oculink, mais qui est nettement supérieur aux 40 Gb/s obtenus avec USB4/Thunderbolt 4.

Mais, Oculink prend en charge des vitesses théoriques bien plus élevées, puisqu’il s’agit essentiellement d’une extension par câble de la norme PCI Express. Cela signifie qu’il prend en charge des vitesses théoriques allant jusqu’à 128 Gb/s lorsqu’il est utilisé avec du matériel prenant en charge PCIe 4.0 x8 ou même des vitesses 2x plus élevées pour du matériel PCIe 5.0.