Xiaomi révolutionne les véhicules électriques avec HyperOS et la technologie IA pour la série SU7

Xiaomi a récemment annoncé qu’elle allait présenter son ensemble de technologies pour véhicules électriques qui alimenteront les berlines électriques SU7 de la société. Hier, le géant chinois a dévoilé sa technologie intelligente alimentée par l’IA qui sera au premier plan de l’expérience EV dans les voitures Xiaomi. Outre les excellentes spécifications de la Xiaomi SU7, la société a également annoncé HyperOS pour les voitures, conçu pour une interaction centrée sur l’homme entre les humains, les voitures et les appareils de la maison connectée.

L’expérience HyperOS centrée sur la voiture vise à interconnecter tous les gadgets, les appareils et la voiture électrique pour construire un écosystème complet.

Lei Jun, PDG de Xiaomi, a expliqué que HyperOS comportera cinq caractéristiques clés : refonte complète, interconnectivité, intelligence proactive, sécurité de bout en bout et plateforme ouverte. Tout cela aboutira à une expérience d’habitacle intelligent que l’on trouve habituellement dans les voitures de luxe. Pour parvenir à cette expérience connectée, Xiaomi a développé sa pile technologique en interne.

Elle a créé Xiaomi Pilot pour offrir une expérience de conduite autonome avec une perception précise et intelligente. L’entreprise utilise l’IA, le matériel, le moteur de données, la détection de scènes et de nombreux autres systèmes pour construire un véhicule électrique connecté et hyper-intelligent. Sur le plan matériel, la Xiaomi SU7 comprend un LiDAR, des caméras haute définition, un radar à ondes millimétriques, un radar à ultrasons, un gyroscope, un GNSS et des puces de calcul à haute performance.

En ce qui concerne l’IA, Xiaomi a développé un modèle d’IA de détection et de prise de décision de bout en bout pour prédire le comportement de conduite, effectuer une modélisation routière d’IA en temps réel, mettre en œuvre une modélisation environnementale, et bien d’autres choses encore.

Il prend également en charge le stationnement intelligent, la conduite intelligente, la sécurité intelligente et l’interaction intelligente. En outre, le moteur de données se compose du mode ombre, d’un système de données de vérité 4D et d’un cluster d’entraînement supercalculateur.

HyperOS équipe l’habitacle intelligent des véhicules électriques Xiaomi

Tous ces éléments sont réunis pour offrir une expérience de conduite avancée et intelligente. Le véhicule est équipé d’un gigantesque écran 3K de 16,1 pouces à l’avant, et il est possible d’installer une tablette Xiaomi ou un iPad à l’arrière. Enfin, elle est dotée d’un grand écran HUD de 56 pouces qui reste très lumineux même en cas de forte luminosité. Par ailleurs, la voiture électrique SU7 est équipée d’une puce automobile Snapdragon 8295.

HyperOS est synchronisé avec l’environnement extérieur et l’habitacle. Par exemple, s’il pleut à l’extérieur, des gouttes de pluie s’affichent sur l’écran. Et quand il fait nuit, l’écran s’assombrit. Quant à l’interface utilisateur, elle utilise des applications comme des widgets, qui peuvent être déplacés et redimensionnés facilement. Les applications clés telles que les cartes, la musique et les environnements spatiaux sont affichées sur l’écran et peuvent être utilisées en mode multitâche.

Comme pour les smartphones, vous pouvez glisser vers le bas pour accéder au centre de contrôle où vous pouvez régler votre siège ou la température. Vous pouvez même utiliser l’interface de votre smartphone sur l’écran et déplacer des applications entre les deux appareils. En outre, vous pouvez participer à des appels vidéo, épingler des applications de votre smartphone sur l’écran avant, discuter sur le grand écran, connecter le clavier, et bien plus encore. Xiaomi examine et approuve fréquemment les applications compatibles avec HyperOS pour les voitures afin d’améliorer l’interaction de l’interface utilisateur et l’adaptabilité de l’échelle.

En termes de performances, HyperOS est très rapide et offre une expérience fluide. Le démarrage du système d’exploitation HyperOS ne prend que 1,49 seconde. HyperOS prend également en charge les modes de conduite individuels. Au cas où vous vous poseriez la question, il prend en charge Apple CarPlay et AirPlay. En ce qui concerne les mises à jour OTA, les nouvelles mises à jour peuvent être installées en seulement 30 minutes.

Voilà pour les nouvelles fonctionnalités d’HyperOS qui arrivent sur les voitures électriques de Xiaomi. Que pensez-vous de l’expérience de la voiture connectée ?