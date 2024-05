TicWatch Pro 6 : Mobvoi laisse entrevoir une innovation majeure avec Wear OS 4

Mobvoi s’apprête à lancer un nouveau modèle dans sa série populaire de smartwatches TicWatch, fonctionnant sous Wear OS. Un teaser publié sur la plateforme X annonce qu’« une nouvelle ère se profile » pour la gamme TicWatch, avec une image suggestive montrant un dispositif encore mystérieux émergeant des ombres, rappelant la TicWatch Pro 5 de l’année dernière.

Cette nouveauté pourrait-elle être le TicWatch Pro 6 ou simplement une mise à jour du TicWatch Pro 5 vers Wear OS 4 ?

Les détails sur les nouveautés de cette montre sont encore limités, mais selon 9to5Google, elle pourrait inclure Wear OS 4, offrant potentiellement une meilleure performance et expérience utilisateur. Étant donné que le TicWatch Pro 5 intègre déjà le dernier chipset Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm, il est peu probable que des changements matériels majeurs soient à prévoir.

Toutefois, si l’on considère la ressemblance de cette nouvelle montre avec le TicWatch Pro 5, il est intéressant de rappeler que le modèle phare de l’année dernière est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, bien plus rapide que son prédécesseur, le Snapdragon Wear 4100, et offre un écran AMOLED+ de 1,43 pouces avec un design en double couche qui aide à prolonger considérablement la durée de vie de la batterie.

En mode Smart, la TicWatch Pro 5 peut durer jusqu’à 80 heures avec une seule charge, et jusqu’à 45 jours en mode Essentiel.

TicWatch Pro 6 ou TicWatch Pro 5 ?

Le TicWatch Pro 5 est également équipé de GPS intégré, de 2 Go de RAM, de 32 Go de stockage interne, et comprend un compas, un microphone, un haut-parleur, et le NFC pour les paiements sans contact. Si le prochain modèle propose des caractéristiques encore plus impressionnantes, ce sera un vrai plaisir pour les utilisateurs.

Mobvoi reste évasif mais a promis de révéler plus de détails sur le prochain TicWatch dans les jours à venir. Avec un teaser promettant une nouvelle ère pour les TicWatch, l’anticipation autour de la prochaine génération de smartwatches TicWatch est indéniablement en hausse parmi ses fans.

Alors TicWatch Pro 6 ou TicWatch Pro 5 ? Nous devrions avoir rapidement la réponse.