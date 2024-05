Arc, le navigateur innovant, maintenant disponible sur Windows 11

Après environ 6 mois de tests bêta, le navigateur Arc est désormais disponible sur Windows 11. Bien que ce navigateur puisse être trop peu conventionnel pour certains utilisateurs, ses capacités uniques et son superbe design devraient enthousiasmer tout le monde pour l’avenir de la navigation sur le Web.

Le navigateur Arc a été initialement lancé sur macOS en 2022. Son créateur, The Browser Company, s’attache à changer la façon dont nous utilisons les navigateurs Web et prend des risques au nom de l’innovation. Dès le premier coup d’œil, Arc semble étranger : il utilise une barre latérale repliable pour les onglets et les signets, il met l’accent sur la navigation en écran partagé et il est incroyablement coloré.

Arc contient également une multitude de fonctionnalités uniques. Un raccourci de recherche universel de type Spotlight vous permet de naviguer sur le Web en utilisant le langage naturel, vous pouvez résumer des pages web à l’aide de l’IA, et une page d’album collaborative Easel vous encourage à partager Arc avec d’autres personnes. Certaines de ces fonctionnalités sont absentes de la version actuelle de Windows 11, bien que la version Windows ajoute la prise en charge des écrans tactiles.

Comme la plupart des nouveaux navigateurs, Arc est basé sur Chromium. Il est compatible avec tous les sites Web et prend en charge les extensions Chrome.

Mais, contrairement à Chrome ou Edge, le navigateur Arc n’est pas conçu en C++. Il utilise Swift, un langage de programmation à mémoire sécurisée développé par Apple. La Maison-Blanche et la NSA encouragent les développeurs à abandonner le C++ pour des langages à mémoire sécurisée comme Swift et Rust, ce qui pourrait donner au navigateur Arc une longueur d’avance en termes de sécurité logicielle (bien que de nombreux utilisateurs remettent en question la confidentialité et la sécurité d’Arc). The Browser Company a introduit Swift dans Windows spécifiquement pour le navigateur Arc et maintient un Substack rempli de tutoriels de développement Swift.

Arc est basé sur Swift

Arc nécessite un compte et son application mobile (actuellement limitée à iOS) est tout aussi peu orthodoxe que l’application de bureau. Ce navigateur tente de faire les choses d’une nouvelle manière, ce que certains n’apprécieront pas.

Vous pouvez télécharger le navigateur Arc pour Windows 11 ou macOS dès aujourd’hui. Il n’y a pas de liste d’attente, mais je tiens à rappeler qu’Arc nécessite un compte. Une version Windows 10 d’Arc est en préparation, et The Browser Company a porté Swift sur Windows on ARM pour se préparer à l’explosion prochaine du nombre de PC basés sur ARM.