Delta Game Emulator devient l’application n°1 sur iOS après levée des interdictions

L’App Store d’iOS a une nouvelle application numéro 1, et c’est Delta Game Emulator. Récemment débarrassée de son interdiction par Apple, l’application permet aux joueurs d’émuler les jeux de plusieurs consoles Nintendo, même si elle n’est pas officiellement soutenue par Nintendo.

Comme le souligne le Washington Post, Apple a récemment assoupli les restrictions imposées à l’App Store, ce qui a permis aux émulateurs de jeux de revenir dans la boutique, alors qu’ils étaient auparavant interdits. Les émulateurs constituent une zone grise dans l’industrie du jeu vidéo, car ils sont fantastiques pour la préservation des jeux, mais ils permettent également aux gens de jouer illégalement à des jeux s’ils trouvent la ROM en ligne.

Delta Game Emulator, par exemple, permet aux utilisateurs de jouer à des ROM de jeux NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance et Nintendo DS.

L’application permet également de jouer facilement à ces jeux avec des manettes plus traditionnelles, ajoute des états de sauvegarde qui permettent aux utilisateurs de sauvegarder leur progression dans des jeux qui n’avaient pas cette fonction auparavant, et permet aux joueurs d’accéder à des tricheries auparavant réservées à des appareils tels que Game Genie, GameShark et Action Replay, et bien plus encore.

Mieux encore : même s’il n’existe pas (encore) d’application Delta pour l’Apple TV, il est très facile de l’utiliser pour jouer à des jeux sur votre téléviseur. En effet, Delta prend en charge AirPlay, ce qui vous permet de diffuser des vidéos et du son depuis votre smartphone vers un autre appareil Apple, tel qu’une Apple TV ou un ordinateur. Pour Delta, cela signifie que le jeu lui-même se joue sur un écran plus grand, tandis que votre smartphone devient une manette à écran tactile. Si vous connectez une manette Bluetooth à votre iPhone, vous pouvez également l’utiliser pour jouer.

Delta Game Emulator n’est pas encore reconnu par Nintendo

Bien que Delta indique sur sa page App Store qu’elle n’est pas affiliée à Nintendo, cela n’a pas empêché les nostalgiques des jeux Nintendo d’utiliser l’application pour jouer à des jeux plus anciens. C’est ainsi qu’elle est devenue l’application numéro 1 de l’App Store depuis qu’Apple a assoupli ses restrictions. Elle bénéficie également d’une note très positive de 4,9 étoiles de la part des utilisateurs.

Nintendo n’a pas encore commenté ou réagi à la popularité de Delta Game Emulator, mais étant donné de ses antécédents en matière de retraits au titre du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) et d’entrave à la conservation des jeux, on ne sait pas exactement ce que l’avenir réserve aux applications de ce type sur iOS, même avec les restrictions désormais assouplies d’Apple.