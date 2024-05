La capitalisation de Google atteint 2 000 milliards grâce aux innovations IA

Google a officiellement atteint une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars, marquant un jalon majeur pour le géant technologique. Cette réalisation coïncide avec l’annonce de ses résultats du premier trimestre 2024 et le lancement de son propre modèle d’IA, Gemini, soulignant une stratégie robuste face aux défis réglementaires et technologiques croissants.

Au cours de l’année écoulée, Google a dû naviguer à travers des eaux tumultueuses, marquées par l’émergence de l’IA générative et un contrôle réglementaire accru. En réponse, la société a procédé à une restructuration significative, incluant des coupes dans certains projets et une refonte de ses équipes pour mieux intégrer l’IA dans ses opérations.

La capacité de Google à s’adapter rapidement aux dynamiques du marché a été mise en lumière avec le lancement de Gemini, son modèle d’intelligence artificielle qui commence déjà à être monétisé de diverses manières, notamment via l’outil Performance Max pour aider les annonceurs à cibler des démographies spécifiques.

L’annonce de Google d’un dividende inaugural et d’un programme de rachat d’actions de 70 milliards de dollars a été bien accueillie par les investisseurs, renforçant la position de l’entreprise en tant que quatrième société la plus précieuse au monde, derrière Nvidia, Apple et Microsoft.

Cette nouvelle a contrasté avec la situation de Meta, qui a vu son action chuter de 10 % suite à des annonces d’investissements prolongés dans l’IA par Mark Zuckerberg.

Impact de l’IA sur les services existants de Google

Google utilise également l’IA pour révolutionner ses services existants, comme en témoignent les intégrations chez Discover Financial et Ikea, où l’IA contribue à améliorer l’efficacité et à augmenter les revenus. Cependant, la société reste prudente dans l’évolution de sa fonctionnalité de recherche, avec une approche mesurée qui privilégie également le trafic vers les sites Web et les marchands.

Avec un rapport sur les bénéfices du premier trimestre 2024 montrant un profit de 23,7 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 80,5 milliards de dollars, Google continue de prouver sa capacité à se développer et à innover, même face à des défis significatifs. L’avenir semble prometteur pour le géant de la technologie alors qu’il continue d’exploiter l’intelligence artificielle pour renforcer sa position de leader sur le marché mondial.