Xbox annonce un premier lot de titres Game Pass pour mai 2024

En plus de l’arrivée précédemment annoncée de Star Wars Jedi : Survivor, Microsoft vient de mettre à jour le blog Xbox en annonçant que Have A Nice Death est désormais disponible pour les abonnés du Xbox Game Pass depuis le cloud, sur console et sur PC.

Dans Have A Nice Death, le joueur est, eh bien, la Mort — la Faucheuse — même s’il est frustré par des subordonnés incompétents. Il doit relever une série de défis de plateforme pour les remettre à leur place et remettre l’entreprise de récolte d’âmes sur les rails.

Dans le même message, Microsoft a également dévoilé quatre jeux qui arriveront bientôt dans le Game Pass, dans quelques jours seulement, au début du mois de mai.

Quels sont les jeux qui arrivent sur le Xbox Game Pass en mai ?

À partir du 2 mai, vous pourrez jouer à Tomb Raider : Definitive Edition et profiter d’intenses séquences de combat, d’armes et d’équipements personnalisables, et visiter des environnements éprouvants pour survivre à la première aventure de Lara Croft.

Le 7 mai, Kona II : Brume, un jeu narratif immersif à la première personne se déroulant dans un village minier du nord du Canada, sera également bientôt disponible. Le 9 mai, Little Kitty, Big City vous permettra d’explorer un terrain de jeu en monde ouvert dans la peau d’un chaton curieux à la personnalité bien trempée, à la recherche de son chemin pour rentrer chez lui.

Enfin, le 14 mai, les abonnés au Xbox Game Pass pourront également jouer à Brothers : A Tale of Two Sons, le classique des contes de fées acclamé par la critique et primé, qui fait son retour dans la bibliothèque du Game Pass.

Qu’est-ce qui quitte le Xbox Game Pass ?

Les jeux suivants quittent également la bibliothèque Game Pass, mais il est encore temps d’y jouer s’ils figurent sur votre liste de souhaits. Vous pouvez également économiser 20 % sur votre achat si vous souhaitez les conserver dans votre bibliothèque :