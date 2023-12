Le OnePlus 12 est dévoilé en Chine avec un écran 4 500 nits et un Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus a sorti d’excellents smartphones ces dernières années, et l’une de leurs dernières offres que la société a teasé pendant un certain temps, le OnePlus 12, est enfin officielle en Chine. Maintenant que le smartphone est arrivé en Chine, dans cet article, regardons tout ce que vous devez savoir sur le OnePlus 12 si vous lorgnez dessus.

Il y a trois principales mises à niveau par rapport au OnePlus 11, l’écran, les performances et l’autonomie de la batterie. Le OnePlus 12 est doté d’un écran BOE X1 2K OLED de 6,82 pouces et d’une résolution de 1440 x 3168 pixels, capable d’atteindre une luminosité de 4500 nits, ce qui en fait le smartphone doté de l’écran le plus lumineux du marché. Il s’agit d’un écran LTPO capable de réduire le taux de rafraîchissement à 1 Hz. L’écran du OnePlus 12 est certifié A+ par DisplayMate, ce qui signifie que la précision des couleurs et la luminosité sont excellentes.

Les performances sont également améliorées cette année grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Le 8 Gen 3 offre des améliorations significatives en termes de performances grâce à la structure améliorée du cœur. Qualcomm affirme que la 8 Gen 3 est 30 % plus rapide que la 8 Gen 2.

La batterie passe également de 5 000 mAh à 5 400 mAh sur le OnePlus 11. Cependant, les vitesses de charge restent les mêmes, à savoir 100 W. Cependant, l’une des caractéristiques qui revient cette année est la charge sans fil plafonnée à 50 W, qui avait été exclue du OnePlus 11 l’année dernière. Il dispose également d’une charge sans fil inversée de 10 W pour alimenter d’autres appareils et accessoires.

La variante de base du OnePlus 12 est livrée avec un stockage de 256 Go couplé à une mémoire vive de 12 Go. Il reste à voir si ce sera également le cas pour les unités mondiales, mais c’est néanmoins une bonne nouvelle pour les consommateurs. Par ailleurs, le smartphone sera également disponible en variantes 16 Go /512 Go, 16 Go/1To et 24 Go /1To.

Focus sur la photo

La caméra principale du OnePlus 12 est un capteur Sony LYT-808 large de 50 mégapixels, tandis que le capteur secondaire est un capteur Sony IMX 581 ultra-large de 48 mégapixels, le même que celui du OnePlus 11. Cependant, l’objectif périscopique passe de 48 mégapixels sur le OnePlus 11 à un capteur Omnivision OV64B de 64 mégapixels capable de zoomer jusqu’à 3X sans perdre en qualité.

Une autre amélioration sous-estimée est le port Type-C, qui est maintenant USB 3.2 Gen 1 par rapport à USB 2.0 l’année dernière. Cela apporte non seulement des transferts de données plus rapides, mais aussi des capacités d’affichage. Le OnePlus 12 fonctionne sous ColorOS 14, basé sur Android 14, dès sa sortie de l’emballage en Chine. L’unité mondiale devrait arriver avec OxygenOS 14.

Parmi les nouveaux ajouts dans les caractéristiques, il y a une nouvelle technologie Rain touch qui vous permet d’utiliser le One Plus 12 même sous la pluie et un nouveau moteur linéaire à axe X pour l’haptique.

Date de lancement mondial et prix du OnePlus 12

En ce qui concerne les coloris, le lancement en Chine mentionne trois coloris : Leave blank (blanc), Vert et Iwaguro (noir). La variante de base du OnePlus 12 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 4 299 yuans (~ 560 euros) en Chine, tandis que la variante haut de gamme avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage coûte 5 799 yuans (~ 755 euros). Il n’y a pas encore d’informations concernant les prix mondiaux.

Le OnePlus 12 sera disponible chez les revendeurs hors ligne et les géants du commerce en ligne chinois comme Alibaba à partir du 10 décembre.

En ce qui concerne le lancement mondial, il n’y a pas de confirmation officielle de la part de OnePlus, mais une source suggère que le lancement mondial du OnePlus 12 aura lieu le 23 janvier.