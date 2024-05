Accueil » Nothing Phone (2a) : Mise à jour majeure avec ChatGPT et optimisations photographiques

Le dernier smartphone Nothing Phone (2a) bénéficie d’une mise à jour impressionnante avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités très attendues.

La version Nothing OS 2.5.5, initialement déployée pour le Nothing Phone (2), enrichit ce smartphone de milieu de gamme avec notamment des widgets ChatGPT directement sur l’écran d’accueil, permettant une interaction instantanée avec l’IA.

En effet, parmi les nouveautés, l’intégration de ChatGPT se distingue : elle inclut des widgets pour un accès rapide à l’IA depuis l’écran d’accueil, une nouvelle option de geste dans l’application Nothing X pour démarrer une conversation vocale depuis les écouteurs Nothing ear et ear (a), ainsi qu’un bouton pratique pour coller directement des contenus dans ChatGPT depuis les pop-up de capture d’écran et de presse-papiers.

La mise à jour améliore également significativement les performances de la caméra, notamment en optimisant la cohérence des couleurs et la luminosité en mode portrait, et en résolvant les problèmes de bruit dans les compositions HDR.

Ces ajustements sont complétés par des améliorations de la rapidité d’ouverture de l’application caméra grâce à une meilleure gestion du CPU.

Des améliorations en pagailles du Nothing Phone (2a)

D’autres optimisations incluent une meilleure visualisation des niveaux de batterie, un mode économie d’énergie plus efficace, un algorithme IA pour ajuster l’auto-luminosité, une fluidité accrue dans l’utilisation quotidienne du téléphone, et des corrections spécifiques pour améliorer la stabilité des appels, notamment avec Android Auto.

L’intégration de ChatGPT est sans doute le point fort de cette mise à jour, avec des widgets pour un accès rapide et la possibilité d’interagir vocalement avec le chatbot, ce qui peut s’avérer très pratique. Pour profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, il est essentiel de disposer de la dernière version de l’application ChatGPT disponible sur le Play Store, en plus de la mise à jour récente de Nothing OS 2.5.5.