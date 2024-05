LinkedIn ajoute une touche ludique: Trois nouveaux jeux disponibles

LinkedIn se lance dans les jeux. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de l’application mobile LinkedIn ou de l’ordinateur de bureau peuvent jouer à l’un des trois jeux suivants : Pinpoint, Queens et Crossclimb.

Vous pourrez jouer à chaque jeu une fois par jour, et après votre session quotidienne, vous aurez accès à toutes sortes de mesures, y compris votre meilleur score et votre série quotidienne, différents classements, et qui dans vos réseaux a également joué. Les jeux sont disponibles ici sur ordinateur ou dans l’onglet Réseau sur mobile.

Voici un bref aperçu des trois jeux.

Pinpoint est un jeu d’association de mots. Le jeu dévoile cinq mots différents et votre tâche consiste à deviner la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les mots se révèlent sur un chronomètre et l’objectif est de deviner la catégorie en un minimum de mots.

Crossclimb associe le trivia à un jeu de mots astucieux. Vous recevrez un indice pour un mot, et avec ce mot comme point de départ, vous créerez une échelle de mots avec chaque entrée suivante ayant une lettre de moins que la précédente. En plaçant les mots dans le bon ordre, vous obtiendrez l’indice qui vous permettra de deviner les entrées verrouillées de l’échelle et de remporter la partie.

Queens est le jeu le plus intéressant, car il s’agit simplement d’un sudoku sans chiffres. Il s’agit de placer des reines sur une grille de façon à ce qu’aucune reine ne se touche et qu’il y ait une seule reine par ligne et par colonne.

La décision de LinkedIn de se lancer dans les jeux de puzzle n’est pas surprenante. Les entreprises de contenu numérique ont du mal à gagner de l’argent, les recettes publicitaires diminuant et Google faisant tout son possible pour que vous ne cliquiez plus jamais sur un lien intéressant.

Un ajout intéressant dans LinkedIn pour gagner de l’argent ?

L’ajout d’un contenu « jeux » s’est donc avéré extrêmement utile. Il s’agit d’un moyen unique pour les entreprises d’attirer de nouveaux utilisateurs et d’engager les plus anciens avant de les amener à dépenser de l’argent qu’ils n’auraient pas dépensé autrement.

LinkedIn ne fait pas encore payer ses jeux. Ils semblent plutôt être un moyen de maintenir l’intérêt des utilisateurs pour la plateforme. En plus d’afficher le meilleur score d’une personne et son score quotidien, LinkedIn montrera qui, parmi les connexions d’une personne, a également joué, ainsi que les classements de l’école et de l’entreprise. Lakshman Somasundaram, directeur des produits de LinkedIn, a déclaré dans le communiqué de presse : « Il est temps de tourner la page sur la manière dont nous approfondissons et ravivons les relations au travail, et de placer le plaisir au cœur de cette démarche. »