Les OnePlus Buds Pro 3 confirmés pour le mois de janvier

Selon OnePlus, les nouveaux écouteurs sont censés apporter une « qualité sonore de premier plan » au marché de masse . Les OnePlus Buds Pro 3 devraient être dotés d’un système de réduction du bruit sans fil, du système Google Fast Pair et d’une double connectivité. Selon les rumeurs, les écouteurs prendraient en charge l’audio spatial 3D et offriraient une autonomie de 44 heures.

