La série OPPO Find X7 promet une expérience de jeu supérieure avec une optimisation à 120 fps

Les cadeaux de Noël continuent d’affluer ! Les joueurs du monde entier se réjouiront si la rumeur suivante s’avère vraie : la prochaine série OPPO Find X7 pourrait être optimisée pour prendre en charge le 120 images par seconde pour une expérience de jeu ultime.

La série Find X7 sera probablement lancée à la mi-janvier 2024 en Chine. De nombreux détails ont déjà fuité, mais le dernier en date séduit les joueurs. Selon les dernières informations, la gamme Find X7 sera optimisée pour le très populaire jeu d’arène de bataille en ligne multijoueurs « Honor of Kings » (MOBA) pour des paramètres de 120 images par seconde, comme le rapporte Gizmochina.

Pour ceux qui l’ignorent, le nombre d’images par seconde (fps) est crucial dans les jeux. En quelques mots, il permet un jeu plus fluide : plus le nombre d’images par seconde est élevé, plus les mouvements dans les jeux sont fluides. Lorsqu’un jeu fonctionne à une fréquence d’images élevée, les mouvements semblent plus fluides, ce qui rend l’expérience de jeu plus immersive et plus agréable. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les jeux rapides, comme les jeux de tir à la première personne ou les jeux de course.

En outre, dans les jeux de compétition, le temps de réaction peut faire de vous un gagnant (ou un perdant). Un taux d’images par seconde plus élevé réduit le décalage d’entrée, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre le moment où vous appuyez sur un bouton et celui où vous voyez la réaction à l’écran, ce qui vous permet de prendre des décisions en une fraction de seconde.

Enfin, il offre une réduction de la fatigue oculaire : jouer à des vitesses plus élevées est généralement plus confortable pour les yeux. Plutôt cool !

Quelques contraintes

Mais, vous avez besoin d’une batterie puissante. Pour les jeux mobiles, l’importance du nombre d’images par seconde est contrebalancée par les limites du matériel. Un nombre d’images par seconde plus élevé peut épuiser plus rapidement la batterie et provoquer une surchauffe sur certains appareils.

Outre cette information, une autre rumeur indique que OPPO va abandonner l’inscription « Pro », et que le trio de smartphones Find X7 à venir s’appellera comme suit : Find X7, Find X7 Ultra et Find X7 Ultra Communications par satellite. Au lieu de l’inscription « Pro », la variante Ultra sera divisée en deux smartphones presque identiques, la seule différence étant les capacités de connectivité par satellite ajoutées à l’un d’eux.

Le Find X7 devrait être équipé de la puce Dimensity 9300 de MediaTek, et les précédentes rumeurs suggèrent que le smartphone aura 16 Go de RAM LPDDR5T, 1 To de stockage UFS 4.0, et Android 14. Le duo Find X7 Ultra sera très probablement équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.