OnePlus annonce le lancement mondial des OnePlus 12 et 12R le 23 janvier 2024

Après nous avoir épatés avec le OnePlus 11 et le OnePlus Open, nous attendons avec impatience le OnePlus 12. L’appareil a été lancé en Chine, ses spécifications ne sont donc pas vraiment un mystère. Mais pour faire partie des recommandations pour le meilleur smartphone Android, il faudrait que son prix soit compétitif et qu’il soit disponible dans le monde entier.

OnePlus a finalement annoncé que le OnePlus 12 et le OnePlus 12R seront lancés mondialement le 23 janvier 2024.

Le lancement de la série OnePlus 12 aura lieu à 15 heures, heure française, mais le lieu de lancement n’est pas encore connu. Cette date est assez éloignée du CES 2024, et ne coïncide donc pas avec cet événement.

Dans le message d’annonce, OnePlus a confirmé que le OnePlus 12R sera également lancé à l’international. Il est important de noter que la série OnePlus R élargit enfin ses horizons en dehors de l’Inde et de la Chine pour la première fois.

Les petits caractères du teaser de lancement mentionnent que des différences mineures dans les dimensions du produit existent entre les variantes régionales, y compris, mais sans s’y limiter, l’épaisseur et les configurations de réseau. Il est donc possible que le OnePlus 12 qui sera lancé à l’international soit légèrement différent du OnePlus 12 qui a déjà été lancé en Chine.

Le OnePlus 12 est équipé du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, tandis que le OnePlus 12R devrait être doté du SoC Snapdragon 8 Gen 2, un peu plus ancien. Nous nous attendons à de grosses batteries et à une charge rapide sur les deux flagships, ainsi qu’à un alléchant écran. La configuration de la caméra devrait être l’une des principales différences entre le OnePlus 12 et le 12 R, le 12 ayant une configuration supérieure de 50 mégapixels + 48 mégapixels + 64 mégapixels, tandis que le 12 R pourrait être livré avec une configuration de 50 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels.

Nous devrons attendre l’annonce officielle pour connaître les spécifications globales finales des deux smartphones.

Plus de 50 marchés pénétrés dans le monde

OnePlus a déclaré avoir pénétré plus de 50 marchés dans le monde et avoir constitué une communauté de plus de 50,2 millions d’utilisateurs enregistrés à ce jour. À la fin du mois d’octobre 2023, les ventes mondiales d’appareils OnePlus ont augmenté de 59 % par rapport à la même période de l’année dernière, et même de 40 % en Inde, a ajouté l’entreprise.

Pour exprimer sa gratitude à ses utilisateurs pour une décennie de soutien, de collaboration et de loyauté, OnePlus a récemment lancé une célébration spéciale du 10e anniversaire.

Dans la vidéo, les membres fondateurs de OnePlus, dont Pete Lau et Kinder Liu, se réunissent avec des amis qui partagent l’esprit « Never Settle » (ne jamais se contenter) pour discuter de leur motivation initiale et de leur vision pour établir OnePlus en tant que marque qui crée une technologie haut de gamme centrée sur l’utilisateur afin de défier les conventions du marché et le statu quo de l’industrie.

Pete Lau, fondateur de OnePlus, a déclaré :

En 2013, nous n’étions qu’une petite équipe, mais nous avions de grandes idées pour construire de meilleurs produits. Indépendamment de la façon dont le monde a changé autour de nous, notre essence en tant que OnePlus reste la même. Tant que nous nous accrocherons à notre philosophie « Never Settle », OnePlus restera toujours fidèle à ses racines.

Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus, a déclaré :