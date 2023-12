by

Beeper Mini cède face aux blocages d’Apple et se tourne vers d’autres solutions

Ce mois-ci, l’application de messagerie multiplateforme Beeper a lancé une nouvelle application appelée Beeper Mini, qui permettait aux utilisateurs d’Android d’accéder au service iMessage d’Apple sans Mac ni appareil iOS. Il n’a fallu que quelques jours à Apple pour lancer une mise à jour qui a empêché l’application de fonctionner, ce qui a incité Beeper à lancer plusieurs nouvelles mises à jour pour tenter de maintenir Beeper Mini en vie.

Aujourd’hui, Beeper admet qu’elle « ne peut pas gagner un jeu du chat et de la souris avec la plus grande entreprise du monde » et n’a pas l’intention de continuer à essayer de trouver des solutions de contournement si Apple bloque le fonctionnement de la dernière version de Beeper Mini.

Cela dit, la dernière version a plus de chances de rester en place, mais c’est parce qu’elle ressemble beaucoup à d’autres dispositifs iMessage pour Android, en ce sens que vous aurez besoin d’un iPhone ou d’un Mac pour l’utiliser.

La promesse initiale de Beeper Mini était que vous n’aviez pas besoin d’un appareil Apple pour participer à des chats iMessage tout en profitant des fonctionnalités d’iMessage (et en apparaissant sous la forme d’une bulle bleue plutôt que verte). Cela le distinguait du service original de Beeper (aujourd’hui connu sous le nom de Beeper Cloud), qui relayait vos messages par l’intermédiaire d’un serveur Mac distant.

Mais, Apple n’a cessé de trouver des moyens de fermer Beeper Mini, de sorte que les utilisateurs ont désormais les options suivantes :

Installer l’application Beeper Desktop sur un Mac et utiliser votre code d’enregistrement iMessage pour configurer Beeper Mini.

Jailbreaker un vieil iPhone et installer un outil Beeper pour générer un code d’enregistrement iMessage qui peut être saisi sur votre téléphone

Android… puis laisser cet iPhone jailbreaké en ligne, branché sur un chargeur et connecté au WiFi en permanence.

Louez ou achetez un vieil iPhone jailbreaké si vous n’en possédez pas déjà un.

Que faire maintenant ?

Les utilisateurs de Beeper Cloud, quant à eux, sont invités à installer la dernière version de l’application Beeper Desktop sur un Mac, ou à demander à un ami possédant un Mac de vous envoyer un code d’enregistrement iMessage, car Beeper a constaté que « 10 à 20 utilisateurs de Beeper peuvent utiliser en toute sécurité les mêmes données d’enregistrement » sans se faire couper l’herbe sous le pied par Apple.

Tout cela semble toutefois risqué pour une entreprise qui a désormais l’attention d’Apple.

Jusqu’à présent, Beeper misait sur le fait qu’Apple ne souhaitait pas attirer l’attention sur la fermeture d’un service qui, selon l’entreprise, est bon pour les utilisateurs d’iPhone comme pour ceux d’Android. Après tout, lorsque vous envoyez des SMS d’Android à iPhone, ils sont non seulement représentés par des bulles vertes, mais ils ne sont pas chiffrés, tout comme les messages envoyés d’iPhone à Android. Beeper Mini permettait d’envoyer des messages chiffrés entre les plateformes.

Mais si Apple souhaitait offrir cette possibilité, la société aurait probablement déjà lancé une application iMessage pour Android. Au lieu de cela, l’entreprise insiste sur le fait que si les gens veulent une messagerie sécurisée, ils n’ont qu’à acheter des iPhone. Et c’est logique du point de vue d’Apple, car tant qu’iMessage est une fonctionnalité exclusive, elle reste un argument de vente pour les iPhone.

Que va faire Beeper ?

Quant à Beeper, si l’entreprise a fini de se battre avec Apple, quelle est la prochaine étape ? D’une part, le logiciel utilisé par Beeper pour se connecter à iMessage est désormais open source, ce qui permet à quiconque de l’inspecter, de l’utiliser ou de continuer à le développer.

Pendant ce temps, Beeper continuera à se concentrer sur son application de messagerie multiplateforme qui permet aux utilisateurs de communiquer non seulement avec d’autres utilisateurs de Beeper, mais aussi avec d’autres plateformes. Beeper Cloud, par exemple, prend en charge WhatsApp, Signal, Facebook Messenger, Slack, SMS, RCS et d’autres plateformes, et continuera probablement à le faire.