Apple bloque Beeper Mini, l’app Android d’iMessage, pour des raisons de sécurité

En début de semaine dernière, Beeper a présenté Beeper Mini, une nouvelle application Android conçue exclusivement pour envoyer et recevoir des messages à bulles bleues avec des amis utilisant des iPhone. L’entreprise serait parvenue à cette solution en procédant à une ingénieuse rétro-ingénierie du protocole d’Apple, affirmant qu’elle se connecte directement au service d’Apple sans aucun intermédiaire.

L’application a soudainement cessé de fonctionner vendredi après-midi, Apple ayant bloqué le service. La société a déclaré avoir pris des mesures pour protéger ses utilisateurs en empêchant les tactiques qui utilisent de fausses informations d’identification pour accéder à iMessage. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la réticence de longues dates d’Apple à étendre iMessage à la plateforme Android.

Nadine Haija, responsable des relations publiques d’Apple, a déclaré à ce sujet :

Chez Apple, nous concevons nos produits et services avec des technologies de pointe en matière de confidentialité et de sécurité, conçues pour permettre aux utilisateurs de contrôler leurs données et d’assurer la sécurité de leurs informations personnelles. Nous avons pris des mesures pour protéger nos utilisateurs en bloquant les techniques qui exploitent de fausses informations d’identification pour accéder à iMessage. Ces techniques présentaient des risques importants pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs, notamment en exposant les métadonnées et en permettant l’envoi de messages indésirables, de spam et d’attaques par hameçonnage. Nous continuerons à faire des mises à jour à l’avenir pour protéger nos utilisateurs.