Motorola s’apprête à dévoiler le Moto G 5G (2024) avec un design rafraîchi

Motorola, connu pour fabriquer certains des meilleurs smartphones abordables, serait sur le point de dévoiler de nouveaux modèles de la série Moto G. Des fuites d’images de l’un de ces appareils ont récemment fait surface. Des fuites d’images de l’un de ces appareils ont récemment fait surface, montrant ce qui est à venir et créant un sentiment de déjà-vu.

Alors que Motorola se prépare à lancer le Moto G 5G (2024) de nouvelle génération, MySmartPrice a dévoilé des rendus et une vidéo montrant le design du prochain smartphone ainsi que certaines spécifications attendues.

Le design reste assez analogue à celui de son prédécesseur, le Moto G 5G (2023), avec des côtés plats et des courbes douces sur les bords. Le smartphone continuera d’arborer un écran plat avec trois fines bordures en haut et sur les côtés et une bordure légèrement plus large en bas.

Le panneau d’affichage conserve la découpe centrale pour la caméra frontale. La source affirme que le Moto G 5G (2024) sera doté d’un écran de 6,5 pouces, à l’image de son prédécesseur. Les autres caractéristiques de l’écran devraient rester identiques, et potentiellement supporter le même taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il existe toutefois une différence notable entre les deux appareils.

Un aspect plus moderne

Alors que les deux appareils sont dotés d’une double caméra avec un flash LED oblong sur le côté, le Moto G 5G (2024) adopte une approche plus élégante. Contrairement à son prédécesseur, le Moto G 5G (2023), il présente un aspect plus moderne, parfaitement intégré au panneau arrière et aux bords.

Motorola continue de dominer les segments d’entrée et de milieu de gamme en proposant des smartphones riches en fonctionnalités à des prix abordables. Suivant la tendance établie par ses prédécesseurs, le Moto G 5G (2022) et le Moto G 5G (2023), le prochain smartphone devrait coûter aux alentours des 300 euros, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui recherchent un smartphone abordable mais performant.